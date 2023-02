Belen Rodriguez, la replica più bella alle voci di crisi con De Martino

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Sono state diverse le voci di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Voci che si sono rincorse, alimentate da alcuni dettagli. Ma, alla fine, sembra proprio che tra Stefano e Belen le cose stiano andando bene come sempre. A farlo pensare alcune foto che ha condiviso la conduttrice de Le Iene su Instagram, così come la fede nuziale: sia la Rodriguez che De Martino la stanno di nuovo portando al dito. È tornato il sereno o la crisi non c’è mai stata?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi: la foto su Instagram

Una giornata insieme, come una famiglia. Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno trascorso momenti indimenticabili con Santiago. Negli ultimi tempi, le foto condivise dalla conduttrice su Instagram non includevano Stefano: solo ed esclusivamente shooting di lavoro, i suoi figli o ancora ricordi del passato. Ma non Stefano.

A corredo delle foto, una didascalia che non lascia spazio ad alcun dubbio: un cuore. La Rodriguez indossa un look casual – canottiera e jeans – e ovviamente al suo fianco è presente anche De Martino. All’interno del carosello, infatti, è impossibile non notare la mano del conduttore: sono vicini, sono insieme. La crisi è passata? O non è mai esistita? In questi casi è difficile dirlo.

In ogni caso, i fan non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile felicità della Rodriguez. Molti, nella foto con Stefano, le hanno consigliato di non leggere i commenti negativi, o di cancellarli. “Giuro, quando sei con Stefano, ti brillano gli occhi! Cambia l’espressione del viso, che belli”, ha commentato un utente, unendosi al pensiero generale: Belen ha il volto disteso, è serena, tranquilla. E soprattutto amata al fianco del suo Stefano.

Perché si parla di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Per più di due settimane, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preferito glissare ed evitare di replicare alle notizie sulla crisi. Di certo essere al centro dell’attenzione mediatica non è facile, e proprio questa sorta di “ossessione” ha spinto la coppia a lasciarsi la prima volta. La stessa Rodriguez ha avuto difficoltà negli ultimi tempi e ha pregato i paparazzi di avere un po’ più di privacy: non può stare tranquilla nemmeno quando si trova al parco a giocare con Luna Marì.

Tutto, in ogni caso, è iniziato dopo la presenza di Stefano De Martino a C’è Posta per Te. La conduttrice non ha condiviso le solite foto di “supporto”, e su Instagram non ha parlato di Stefano né pubblicamente gli ha fatto gli auguri per questa esperienza. Insomma, tanto poco basta a far “scatenare” i pensieri: sono in crisi? Tra loro è finita? Nulla di tutto questo.

Per la puntata de Le Iene, tuttavia, De Martino ha scritto un biglietto per la Rodriguez: “Spacca tutto gordi, te amo”. La grafia di Stefano, il soprannome in uso in Argentina e adesso la foto insieme, come una famiglia, insieme a Santiago. No, tra Belen e Stefano non c’è nessuna crisi, al contrario di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (che si sarebbero anche lasciati). Forse, con ogni probabilità, c’è solo l’intimo desiderio di viversi e di proteggere la propria privacy.