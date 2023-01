Crisi tra Belen e Stefano? Spunta una prova di come sono davvero i rapporti tra loro

È crisi tra Belen e Stefano? In questi giorni non si fa che parlare di un presunto allontanamento tra i due, tornati ufficialmente insieme da un anno per la gioia di tutti i fan della coppia e dei romantici a cui il loro ricongiungimento ha permesso di sognare che il lieto fine esiste. Infatti dopo un lungo tempo lontani, il loro amore li ha riportati insieme. E tutto filava a gonfie vele fino a quando un dettaglio non ha fatto presumere che ci fossero problemi in paradiso. Ma come procede la relazione? A rivelarlo una prova di come sono davvero i rapporti tra loro.

Belen e Stefano, come sono i rapporti tra loro

A volte anche il silenzio fa rumore. È quanto si potrebbe dire della miccia che ha portato alle voci di una crisi tra Belen e Stefano De Martino. Infatti il ballerino è stato ospite di C’è Posta per te e un comportamento di Belen non è passato inosservato: la conduttrice infatti spesso supporta il marito quando è sul piccolo schermo, magari anche con un piccolo accenno o una foto da condividere sui social. Ma questa volta da parte della showgirl argentina non è arrivato nessun segnale di un supporto. Un silenzio che, come abbiamo detto, ha fatto particolarmente rumore e ha dato adito a presunte voci di crisi tra i due.

Fermo restando il fatto che la mancanza di un segnale non debba essere per forza interpretata come il raffreddamento di un legame, ci ha pensato la mamma di Belen Veronica Cozzani a gettare acqua sul fuoco. La nonna di Santiago e Luna Marì ha mostrato alcune storie su Instagram di una domenica trascorsa con i suoi nipotini e, proprio in una foto fatta in casa, si può vedere in primo piano la piccola (che Belen ha avuto dall’ex Antonino Spinalbese) e sullo sfondo Stefano De Martino impegnato con il telefono.

Una prova di come sono davvero i rapporti tra loro, e che sembrerebbe mostrare che non c’è in atto un allontanamento. Semplicemente nessuna storia e nessun bisogno di essere sempre connessi, del resto il vero amore non ha bisogno di conferme continue. Né nella coppia e tanto meno all’esterno.

Belen e Stefano De Martino, come stanno le cose tra loro

A Belen e Stefano De Martino importa poco del giudizio degli altri, quello che conta sono i sentimenti. Lo hanno dimostrato tornando insieme dopo un lungo periodo separati, durante il quale la showgirl argentina ha avuto una figlia da un altro.

Ma il loro amore sembra essere forte e consapevole. Belen ne ha parlato di recente in un’intervista rilasciata a F all’interno della quale ha spiegato le difficoltà che hanno vissuto nella loro storia, non sempre dovute a loro: “Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia – ha spiegato -: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”.

Da quando la loro relazione è iniziata si sono allontanati due volte, ma da gennaio 2021 sono tornati insieme. “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai – aveva detto -: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo”.

Un amore potente, che di certo non verrà scalfito da una storia o da un commento mancato.