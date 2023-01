Belen Rodriguez: “Non eravamo in due nella coppia”. Perché è tornata con De Martino

Tornare insieme a un ex non è facile, ma talvolta quell’amore che appartiene al passato non si è mai concluso davvero. Ed è così che Belen Rodriguez ha condiviso in una lunga intervista il suo amore per Stefano De Martino, quello che prova e che ha provato nel corso degli anni. Ha analizzato il suo rapporto con il conduttore, ma anche il loro matrimonio, così come i motivi per cui alla fine sono tornati insieme.

Belen Rodriguez, il legame con Stefano De Martino

Quando hanno deciso di mettersi insieme per la prima volta, erano giovani, anzi: giovanissimi. Ventidue anni Stefano, ventisei anni Belen: erano già famosi e ovviamente incuriosivano, ed erano costantemente sotto le luci dei riflettori (e davanti ai flash dei fotografi). Al settimanale F, la Rodriguez ha ripercorso proprio quel periodo. “Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”.

I primi anni di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati meravigliosi, pieni di tutto quello che si potrebbe mai desiderare: la prima gravidanza, la nascita di Santiago, le nozze in grande. Poi, però, qualcosa ha iniziato a rompersi: la crisi, la separazione. Tutto ciò ha coinciso anche con la ricerca di De Martino di trovare il proprio posto nel mondo: da ballerino della scuderia di Maria De Filippi a conduttore affermato oggi. Di strada ne ha fatta, e di anni ne sono passati. E il loro amore è rimasto in attesa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, perché sono tornati insieme

Hanno ripreso a frequentarsi a gennaio del 2021: una vera “bomba” di inizio anno, intervallata da momenti in cui sono stati fotografati insieme. Nessuno si sarebbe mai aspettato un loro ritorno di fiamma, eppure sono tanti i motivi per cui sono tornati insieme. “Il figlio fa tantissimo ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso”.

E non è stata l’unica confessione che ha fatto la Rodriguez. “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo”. Ha anche aggiunto un ulteriore particolare, ovvero che lei non ha mai voluto dire addio a Stefano. Non ne ha mai avuto l’intenzione.

Il rapporto di Stefano De Martino con Luna Marì

Nel corso degli anni da separati, la Rodriguez è stata insieme ad Antonino Spinalbese – oggi concorrente al GF Vip 7 – e dal loro legame è nata Luna Marì. “Avere questa bellissima famiglia – Stefano adora Luna Marì – è qualcosa che non mi sarei mai aspettata: quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme”. Potrebbe esserci ancora spazio per un altro figlio, ma quel che è certo è che la coppia è più innamorata che mai. L’amore ha trionfato, alla fine, contro tutto e tutti, persino il tempo.