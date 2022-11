Belen e Stefano De Martino volano in Argentina: “Un altro figlio? C’è tempo”

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

La vita privata viene tenuta lontana dai riflettori, eppure l’interesse per il ritorno di fiamma e per il loro rapporto è grande. Belen e Stefano De Martino sono da sempre tra i personaggi più amati del mondo dello spettacolo, ma – da quando sono tornati insieme – ancora di più. E non stupisce, quindi, che nelle interviste venga chiesto conto del loro rapporto. Quello che emerge è una coppia che progetta, ma che lo fa con la giusta attenzione e dandosi tempo. Dal programmare viaggi in Argentina, al pensare a un altro figlio.

Belen, cosa ha detto di Stefano De Martino al Maurizio Costanzo Show

Belen era una delle tante ospiti dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show e la chiacchierata non poteva non interessare anche da Stefano De Martino: la loro, infatti, è una storia molto travagliata. Un tira e molla che è iniziato dieci anni fa: i due si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi nel 2012, sono convolati a nozze nel 2013 e hanno avuto Santiago. La prima rottura è arrivata nel 2015. Belen e Stefano, poi, sono tornati insieme nel 2019 e si sono nuovamente lasciati nel 2020. L’ultimo ritorno di fiamma è datato 2022.

Nel frattempo la loro vita è andata avanti anche mentre erano lontani: Belen, infatti, nel 2021 ha avuto una figlia – Luna Marì – con Antonino Spinalbese. Ma certi amori sono come una fiamma pronta a riaccendersi e così è accaduto a loro.

Maurizio Costanzo, nel corso della puntata del suo storico show ha chiesto a Belen – anche – del suo legame con il marito, infatti i due non si sono mai separati come lei stessa aveva detto durante una puntata di Verissimo.

Alla domanda diretta del giornalista, su come va con De Martino, Belen ha risposto: “Va molto bene” aggiungendo ridendo: “Per il momento”. Poi i due sono passati a parlare di Argentina, il Paese in cui Belen è nata e da cui è fuggita da giovanissima per approdare in Italia. La showgirl ha raccontato che è da un po’ che non ci torna, spiegando che ci voleva andare per Capodanno ma che, a causa del lavoro, non riesce: “Ma ci andremo ad agosto, con De Martino, anche se ci lasceremo lo costringerò e lo porterò lo stesso: abbiamo un figlio”. Tra battute e programmi per il futuro Belen ha mostrato che i due stanno pianificando a lungo termine. Poi Costanzo le ha chiesto come sta Santiago. La showgirl ha risposto che sta divinamente e che è un ragazzino :”Che dorme con noi nel mezzo del letto”. E di mamma e papà cosa pensa? “Pensa quello che deve pensare: che siamo due matti per bene”.

Belen e Stefano De Martino pensano a un altro figlio?

E se, da quanto emerge dall’intervista della showgirl argentina, i due stanno pianificando i prossimi mesi, è anche vero che su altri aspetti della vita di coppia la loro relazione procede con i tempi che hanno deciso di darsi. Lo si capisce da quanto detto da Stefano De Martino durante un’intervista rilasciata a Ilaria D’Amico durante la trasmisisone Che c’è di nuovo.

La chiacchierata è virata anche sul piano privato e la giornalista ha iniziato a parlare della paternità. Il ballerino ha raccontato di Santiago, affermando che si tratta della “cosa migliore che ho fatto”. Poi, sull’ipotesi di altri figli, mentre la conduttrice gli ricordava che ne ha fatto solo uno, ha detto: “Sì ma molto presto ho ancora tempo, ma comunque ho dato”. Sulla possibilità di allargare la famiglia, su cui Ilaria D’amico ha fatto una battuta “Benvenuto”, Stefano ha detto che non lo faranno. “Sei sicuro?” ha aggiunto la giornalista. “Sicuro no, però al momento diciamo che ho iniziato molto presto”. Il tempo, quindi, c’è e la possibilità anche.