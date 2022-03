Belen e Stefano De Martino innamorati, gli incontri segreti in un luogo strategico

Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Si sono conosciuti, si sono innamorati, si sono sposati. E lasciati. Due volte. Belen e Stefano De Martino continuano a catalizzare l’attenzione su di loro anche solo per una semplice passeggiata, che è in grado di riaccendere le speranze dei tanti fan che li sognano di nuovo insieme. Un desiderio che potrebbe presto realizzarsi, questo, dal momento che sono apparsi sempre più affiatati e con nessuna intenzione di perdersi di vista. È il settimanale Chi a rivelare il luogo dei loro incontri, che hanno scelto strategicamente per godersi un po’ di relax.

Belen e Stefano De Martino, qual è il loro luogo segreto

Stando a quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due avrebbero scelto un posto molto speciale e lontano da tutto e da tutti. Nelle ultime foto pubblicate, compaiono felici e sorridenti a Erbusco, in Franciacorta, dopo un soggiorno per due che hanno ripetuto dopo poche settimane. Sembra quindi che questa possa diventare una buona abitudine, per gli ex coniugi De Martino, che hanno ripreso a frequentarsi assiduamente dopo la seconda e burrascosa rottura avvenuta dopo il primo lockdown del 2020. Riapparsi insieme dopo il viaggio di lei in Sud America, i due avrebbero deciso di continuare a vedersi restando però in case separate.

Non solo. Questo è anche un luogo strategico per entrambi, ad appena 70 km da Milano. Con uno spostamento d’auto relativamente breve, quindi, la coppia può assicurarsi dei sani momenti di relax lontani da occhi indiscreti e dal trambusto cittadino che vivono quotidianamente. È un posto magico ed è stato scelto anche da altri vip che qui hanno voluto addirittura trasferire la famiglia. È il caso di Eros Ramazzotti che, dopo il matrimonio (poi finito) con Marica Pellegrinelli, ha preferito lasciare la città per godersi la tranquillità di queste zone.

Per le loro fughe d’amore, hanno quindi optato un resort di lusso – L’Albereta – dove sono soliti trascorrere i loro momenti di pausa e ricaricarsi prima di tornare a lavorare. Stefano De Martino è infatti impegnato su due fronti, a Stasera tutto è possibile e come giudice ad Amici di Maria De Filippi, mentre Belen ha assunto la conduzione di Le Iene in coppia con Teo Mammucari.

Il ritorno di fiamma dopo la rottura con Spinalbese

Belen Rodriguez è di certo una donna avvezza alle emozioni, che spesso vive come un costante viaggio sulle montagne russe. Concluso il matrimonio con Stefano De Martino, si è innamorata dell’ex hair stylist Antonino Spinalbese con il quale ha concepito subito una figlia, Luna Marì, nata a luglio 2021.

Le cose, però, non sono affatto andate come avrebbe sperato. A pochi mesi dalla nascita della piccola, Belen e Spinalbese hanno deciso di lasciarsi, scegliendo di crescere la bambina da genitori separati. I due conducono vite completamente distaccate e non si sono mai visti insieme, se non per i festeggiamenti di Natale che hanno condiviso in famiglia.

Per Belen e Stefano De Martino si tratta quindi di una nuova partenza, un nuovo inizio che hanno voluto fortemente entrambi. Di questo ritorno di fiamma, ha parlato anche la sorella di Belen – Cecilia – che non ha proprio lasciato spazio a dubbi: “L’uomo giusto c’è sempre stato”.