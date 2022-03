Amici 21, conto alla rovescia per il Serale: i nomi dei giudici (e i grandi assenti)

Amici 21, chi sono i cantanti e i ballerini dell’edizione 2021-2022

È arrivato il tanto atteso momento: sta per iniziare il Serale di Amici 21. Manca pochissimo alla partenza della fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi e tutti ci arrovelliamo da giorni per scoprire i nomi dei concorrenti e dei giudici, oltre che scoprire il sistema a squadre previsto per quest’anno. I nomi dell’ultima puntata dello Speciale sono già noti: domenica 6 marzo assisteremo all’ultima puntata, dopo la quale si aprirà la strada verso la prima serata che promette scintille.

I giudici del Serale di Amici 2022

Mancano pochi giorni e la curiosità è alle stelle. Al momento non abbiamo certezze sulla giuria del serale Amici 2022, ma da giorni circolano insistentemente alcuni nomi. Il primo è quello di Stefano De Martino: pare abbia rinunciato alla conduzione di Made in Sud per tornare al serale al fianco di Maria De Filippi. Arriverà la conferma? Tra le altre candidate troviamo la cantante Giorgia, la showgirl Belén Rodriguez – che potrebbe comunque essere un’ospite fissa – e Giulia Michelini. Pare che la De Filippi abbia detto di no a un cantante insospettabile, ma non sono trapelati altri dettagli.

I giudici di Amici 21 al serale: i grandi assenti

Tra i grandi assenti per il serale troviamo Giuliano Peparini, tanto atteso dai nostalgici: il coreografo, regista teatrale e ballerino italiano non sembra essere stato preso in considerazione. Dovrebbe invece tornare il direttore artistico già ingaggiato nel 2021, il coreografo e direttore creativo francese Stéphane Jarny, scelto per la prima volta nell’edizione 20 e dopo i tanti anni trascorsi ad apprezzare le coreografie di Peparini che, nella Scuola, ha in quota anche la sorella Veronica, insegnante di danza moderna e volto storico del talent. Sostituiti invece sia Stash che Emanuele Filiberto, nomi della precedente edizione non rinnovati.

Ipotesi di squadre al serale di Amici 2022

Le prime ipotesi sulle squadre del Serale di Amici 2022 circolano da giorni: pare che non tornerà il format con la squadra Bianca e quella Blu, ma gli allievi indosseranno la felpa con i nomi dei professori. La produzione creerà degli abbinamenti studiati tra gli insegnanti per ottenere 3 squadre: ogni squadra avrà un professore di canto e uno di ballo e ognuno porterà con sé i rispettivi allievi. Lo scopo dei professori è fare in modo di terminare la puntata senza perdere concorrenti. Le squadre più gettonate per questa edizione, secondo indiscrezioni insistenti, sarebbero:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Calma, Luigi, Gio Montana, LDA, Michele, Carola e Leonardo,

Raimondo Todaro e Anna Pettinelli: Christian, Serena, Crytical, Nunzio e Albe,

Veronica Peparini e Lorella Cuccarini: Aisha, Dario, Sissi, Alex, John Erik e Alice.

Queste possibili squadre giocherebbero tanto sulle ben note antipatie tra giudici, che tanto hanno fatto parlare nei mesi scorsi: Zerbi contro Pettinelli e Celentano contro Todaro, una gara tra rivali che non si risparmiano parole forti. L’unica squadra neutra sarebbe quella Peparini-Cuccarini, per il momento favoritissima.

I giudici di Amici 21 al day time

Quella di domani, domenica 6 marzo, è l’ultima puntata del daytime per Amici 2022. Partiamo subito con i nomi dei giudici previsti per questa attesa puntata che aprirà poi al serale. L’amatissimo Maestro Beppe Vessicchio giudicherà la gara di interpretazione dei giovani cantanti, mentre per la valutazione dei ballerini vedremo questa settimana in studio:

Il ballerino e coreografo Kledi Kadiu per il modern;

per il modern; Il coreografo e ballerino di fama mondiale Little Phil per l’hip hop;

per l’hip hop; Il giudice internazionale di danza sportiva Luana Fanni per il latino.

A scegliere gli inediti per l’airplay radiofonico ci penseranno Silvia Notargiacomo di R101, Alan Palmieri per Radio Norba e Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss. Nei panni del giudice della gara di canto prevista per il 6 marzo vedremo Cristiano Malgioglio, chiamato a decidere chi – tra gli allievi di canto – merita il primo posto in classifica.

I super ospiti di Amici 21 al day time

Tra i super ospiti nella puntata di domenica di Amici 21 vedremo il direttore artistico del talent show e coreografo internazionale Stephane Jarny, un grande ritorno. Michele Bravi – vecchia conoscenza della Scuola di Amici di Maria De Filippi – canterà la sua canzone di Sanremo 2022 Inverno dei fiori e parteciperà anche l’attrice Giulia Bevilacqua, protagonista della fiction con Loretta Goggi e Laura Chiatti Più forti del destino che andrà in onda su Canale 5 dal 9 marzo.