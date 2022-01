Eurovision 2022, perché è stata confermata la coppia Malgioglio-Corsi

Måneskin all’Eurovision, fotostoria di un trionfo: il tifo dei vip

Dopo rumors e voci di corridoio è stato tutto confermato: Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi commenteranno anche l’Eurovision Song Contest 2022. La coppia di conduttori, che ha tenuto compagnia al pubblico durante la serata che ha visto trionfare i Måneskin, ripeteranno l’esperienza dello scorso anno: del resto, squadra che vince non si cambia.

Eurovision 2022, confermati Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi

A commentare per i canali Rai l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest ci saranno di nuovo Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Stiamo parlando ovviamente del “commento” fuori campo – il cosiddetto ‘voice over’ – del celebre concorso musicale europeo, che andrà in scena dal prossimo 10 maggio nella moderna cornice del PalaAlpitour di Torino dopo la gloriosa vittoria dei Måneskin dello scorso anno.

A confermare la notizia sono stati i conduttori Carolina Di Domenico e Mario Acampa nel corso dell’evento di sorteggio per la composizione delle due semifinali svoltosi nel capoluogo piemontese.

Un gradito ritorno per i due commentatori, che hanno subito conquistato il pubblico con la loro simpatia e la loro verve. A svelarlo era stato lo stesso Malgioglio, che aveva affermato: “Io e Gabriele siamo pronti anche per andare all’Eurovision! Noi l’abbiamo buttata lì, poi se ci vogliono bene, se non ci vogliono pazienza!”. Un’anticipazione che aveva già fatto piacere a tanti telespettatori, come aveva sottolineato Cristiano: “Non mi ricordo il nome di nessun cantante, era lui quello che si informava di tutto. Però abbiamo portato fortuna ai Måneskin!”.

Forse è proprio per questo che la coppia è stata confermata alla conduzione: l’attore e conduttore romano e il cantautore catanese, dunque, saranno ancora le voci che accompagneranno i telespettatori italiani all’interno della manifestazione, con il loro umorismo irresistibile.

Eurovision 2022, chi saranno i conduttori

Il palcoscenico della kermesse musicale sarà quello di Torino, come annunciato nei mesi scorsi. La 66esima edizione dell’Eurovision torna in Italia dopo 31 lunghi anni di assenza, ed è innegabile che ci sia un grande entusiasmo attorno alla manifestazione. Lo show più famoso d’Europa andrà in onda il 10, 12 e 14 maggio e tra i partecipanti ci saranno i vincitori del Festival di Sanremo, che conosceremo tra pochissimo.

Non si conoscono ancora i nomi ufficiali dei conduttori, che probabilmente saranno annunciati durante la kermesse musicale, durante la serata in cui è già stata annunciata la presenza di Laura Pausini.

Rumors sempre più insistenti vorrebbero sul palco Laura Pausini, Alessandro Cattelan e forse anche Mika. Se per la Pausini e Cattelan voci ben informate sostengono che ci sarebbe già una prima bozza di accordo legale pronto, sono invece in corso le trattative per assicurare la partecipazione del cantante.

La scelta sarebbe ricaduta su questi nomi per vari motivi: Laura Pausini è un’icona della musica italiana nel mondo, Mika è una popstar internazionale che è riuscita a costruire una brillante carriera, e Alessandro Cattelan è indubbiamente uno dei conduttori televisivi e radiofonici più amati di sempre.

Di certo entrambi possiedono una grande qualità, così come Mika: saper parlare fluentemente la lingua inglese, dettaglio non secondario per un festival che si rivolge a tutta l’Europa.