Da Grande, Cattelan risponde alle critiche e chiude con stile

Il 19 settembre non è certo una data che Alessandro Cattelan ricorderà con piacere: Da Grande al debutto aveva registrato solo il 12.67% di share, cedendo il primato alla finale degli Europei di pallavolo maschile che ha visto trionfare l'Italia e piazzandosi anche dietro Scherzi a parte.

La concomitanza con il match degli azzurri non era una cosa che era possibile prevedere e già il giorno dopo lo stesso conduttore, dal microfono della sua trasmissione su Radio Deejay aveva avuto modo di commentare l'accaduto.

"Noi siamo molto contenti di ciò che abbiamo fatto. Abbiamo un po’ rosicato per l’Italia: la pallavolo ci ha un po’ segato le gambe, ma cosa devi fare? In questi casi devi mettere l’orgoglio italiano davanti a tutto. Io sono un grande tifoso della pallavolo italiana, quindi sono anche un po’ contento contro il mio stesso interesse di quello che hanno fatto. Ecco, aveste fatto la finale sabato o lunedì era meglio, però l’importante è fare le cose che ti piacciono e farle bene, che tutti quelli che le vedono siano contenti. La cosa bella è che chi ha visto Da Grande dice ‘che bello’".

Ora, però, Cattelan ha voluto mettere un punto sulla questione e per farlo ha scelto i minuti finali del suo show. Terminata la carrellata di ospiti, il presentatore si è rilassato, ha preso in mano una birra e con fare rilassato, ma senza nascondere l'amarezza, ha preso spunto da un aneddoto che riguarda la figlia Olivia, a suo dire infastidita dalle pernacchie degli amici a scuola: "Le ho detto: ‘No, Olivia! Non ti devi far sconfiggere dalle pernacchie! Devi andare! Devi insistere! Non farti fermare dalle pernacchie! È una settimana che mi fanno le pernacchie. Capita... Ti sono sembrato meno papà del solito perché la gente mi fa le pernacchie? Ecco, per me sei sempre Olivia, anche se il tuo compagno ti fa le pernacchie. Non ti far fermare dalle pernacchie, perché fanno tanto rumore, ma sono aria, non ti fanno niente. E soprattutto le pernacchie non devono mai farti smettere di fare quello che ami fare: ti piace ballare? E allora balla, c**! Fregatene, balla! Divertiti! Non importa quello che dice la gente…".

Poi la conclusione, che rispedisce dritto al mittente le critiche: "Questa settimana sono stato accusato di essere arrivato su Rai Uno troppo Cattelan: mi avete fatto il più bel complimento della mia vita".