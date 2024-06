Fonte: IPA Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer

Il più recente ospite di Mamma Dilettante, il simpatico podcast condotto da Diletta Leotta è Alessandro Cattelan. Ma il presentatore non è arrivato in studio da solo, bensì accompagnato da Ludovica Sauer, sua moglie e madre delle sue due bambine. Intervistati dalla giornalista, i due hanno rivelato il sogno di un secondo matrimonio, stavolta decisamente sopra le righe.

Alessandro Cattelan vuole risposare Ludovica Sauer

Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer ci sono sposati nell’aprile 2014, in gran segreto. Il conduttore, sempre così vulcanico sul palco, è molto schivo e riservato nel privato. “Il mio non è un rifiuto per il matrimonio, io odio proprio il giorno. Non amo il giorno del mio compleanno” ha rivelato durante la puntata del podcast di Diletta Leotta che lo ha visto protagonista assieme alla moglie. “Eravamo in pochi al mio matrimonio. In quella giornata mi sentivo a mio agio, eravamo in 25 persone. Ho lavorato anche quel giorno”.

Nonostante il loro sia stato un matrimonio a dir poco discreto, la coppia ha un sogno nel cassetto. Delle seconde nozze, da festeggiare in modo meno tradizionale, nella città nota per i matrimoni più folli e stravaganti: “Quando andremo a Las Vegas, in un viaggio futuro, ci sposeremo per la seconda volta” ha spiegato il conduttore di E poi c’è Cattelan.

Quasi 15 anni di grande amore e complicità per Cattelan e l’influencer svizzera Ludovica. Era il 2008 quando si conobbero, durante l’intervallo di una partita dell’Inter allo stadio (entrambi sono grandi tifosi): “Quando l’ho vista per la prima volta era una situazione particolare. Con lei mi sono fatto subito avanti. Io non ho mai presentato le mie fidanzate ai miei genitori, Ludovica è stata l’unica”. E dal loro amore sono nate Nina, 12 anni, e Olivia, 8. “Quando nasce un figlio determinate cose cambiano, però tutto sommato è andato tutto bene” ha affermato Alessandro. “Abbiamo sempre fatto tutto quello che ci piaceva. Io sono ancora nella fase in cui riesco ad apparire intelligente ai loro occhi e mi piace aiutarle con i compiti. Faccio il massimo che posso per essere un buon papà”.

Pronto per il Festival di Sanremo

Quando Amadeus ha lasciato la Rai, in molti hanno ipotizzato che avrebbe potuto essere proprio l’ex conduttore di X Factor a prenderne il posto al Festival di Sanremo. Infine, il ruolo è spettato al più rodato Carlo Conti, che Cattelan accompagnerà nel triplice ruolo di co-conduttore, direttore artistico della gara giovani e conduttore del DopoFestival (che torna perché Conti non ha intenzione di tirar tardi come il suo predecessore).

E di Sanremo Cattelan non poteva esimersi dal parlare, anche con Diletta. “La cosa che più mi colpisce è quanto ai ragazzini dell’età di Nina, quindi 11 o 12 anni, interessino le canzoni di Sanremo. Quando eravamo piccoli noi questa roba non c’era perché Sanremo era un posto da cui uscivano canzoni che per i ragazzini erano poco interessanti. Olivia ha guardato Sanremo con grande interesse, Nina non tanto il programma, ma le canzoni che ne sono uscite. Sanno tutte le canzoni a memoria. La mattina quando le accompagniamo a scuola abbiamo sempre la playlist di Sanremo in macchina”.

Ma su un Festival da lui guidato, la “giovane” promessa di casa Rai è ironico e dribbla la risposta, ipotizzando che, quando toccherà a lui selezionare i brani le sue figlie “avranno 50 o 55 anni a testa, quindi chiederò ai miei nipoti”.