Anna Dello Russo, chi è l’esperta di moda confermata al Dopofestival

Fonte: IPA Anna Dello Russo

La musica è senza dubbio la protagonista per eccellenza del Festival di Sanremo, ma non si può certo dire che sia l’unica responsabile del successo della kermesse. Oltre alle canzoni in gara, infatti, a tenere banco sono sempre più spesso anche i look degli artisti: un particolare che, in un contenitore come il Dopofestival, non poteva certamente essere trascurato. Per questo motivo, accanto al conduttore Alessandro Cattelan, ci sarà anche una severissima esperta di moda: Anna Dello Russo. Ma chi è la giornalista chiamata a commentare gli outfit sul palco dell’Ariston?

Chi è Anna Dello Russo

“Iconica” e “stilosa” sono gli aggettivi più spesso accostati al nome di Anna Dello Russo, una delle esperte di moda italiane più apprezzate nel mondo. Presenza fissa nelle front row delle Fashion Week di tutto il mondo, la giornalista aggiungerà dal prossimo mese un nuova esperienza al suo ricchissimo curriculum: sarà lei, infatti, ad accompagnare Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli nel salotto del Dopofestival. Il suo compito? Quello di commentare, presumibilmente, i look degli artisti in gara. E di certo, in pochi potrebbero farlo meglio di lei.

Nata a Bari nel 1962, dopo la laurea in lettere Anna ha conseguito un master in Design della Moda a Milano ed è entrata ben presto a far parte della redazione di Vogue Italia. Successivamente, ha assunto il ruolo di direttrice de L’uomo Vogue. Trasferitasi in Giappone, è diventata, nel 2006, direttrice di Vogue Japan. La sua attività non si ferma all’editoria: nella sua lunga carriera, Dello Russo è apparsa in numerosi programmi televisivi, ha pubblicato un libro (AdR: Beyond Fashion) e ha collaborato con marchi come H&M e YOOX per creare delle capsule collection con la sua firma.

Molto attiva anche sui social, ha iniziato nel 2010 il suo fashion blog e vanta un profilo Instagram con oltre due milioni di follower. E in merito alla sua passione ha spiegato: “Io sono dislessica, quindi preferisco vestirmi piuttosto che parlare”.

Il Dopofestival del 2025 targato Cattelan

Il Dopofestival 2025 andrà in onda, come da tradizione, al termine delle puntate del prossimo Festival di Sanremo, dall’11 al 15 febbraio. L’atmosfera sarà quella del classico ‘gruppo d’ascolto’ del festival, chiamato a commentare quanto accaduto sul palco dell’Ariston. Padrone di casa sarà Alessandro Cattelan, che si destreggerà tra i giudizi senza sconti di Selvaggia Lucarelli, le considerazioni sugli abiti di cantanti e conduttori da parte di Anna Dello Russo, i pareri di alcuni giornalisti accreditati al festival e naturalmente alcuni degli artisti in gara che, con l’accompagnamento live degli Street Clerks, potrebbero regalare qualche performance a sorpresa.

Prevista anche una nuova rubrica intitolata Tutti guardano Sanremo, che porterà in ogni puntata del Dopofestival un personaggio che non ha nulla a che fare con il mondo musicale e televisivo, ma che seguirà e commenterà la kermesse come uno spettatore qualunque. Non mancherà, oltre al pubblico in strada, una piccola rappresentanza di pubblico anche nel glass. E non è detto che il conduttore dello show non decida di coinvolgere parte della platea anche in dibattiti particolarmente accesi.