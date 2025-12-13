Sanremo, l’annuncio di Carlo Conti: “Tre conduttrici al Prima Festival, Gazzoli torna all’Ariston”

In occasione della conferenza stampa di "Sarà Sanremo", Carlo Conti ha annunciato alcune novità del suo Festival

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Carlo Conti

Carlo Conti continua a offrire qualche piccola anticipazione sul Festival di Sanremo 2026. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo, il direttore artistico ha svelato le tre conduttrici del Prima Festival e annunciato il ritorno di Gianluca Gazzoli sul palco dell’Ariston. Sbottonandosi, poi, anche sul presunto ritorno di Amadeus.

Carlo Conti presenta la squadra del Festival

Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey condurranno il PrimaFestival. Lo ha annunciato Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, durante la conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo, in programma domani in prima serata su Rai1. “Saranno le mie ‘Charlie’s Angels’. Quindi preparatevi, anche con tanto di sigla che farà riferimento al noto telefilm”, ha scherzato.

Il conduttore ha inoltre annunciato la presenza di Gianluca Gazzoli a Sanremo per le due serate delle Nuove Proposte di febbraio: “Mi sembra giusto che Gianluca sia con me anche sul palco dell’Ariston”. Il conduttore radiofonico è infatti al timone di Sanremo Giovani, il contest da cui arriveranno due tra i protagonisti della sezione dedicata ai talenti emergenti della kermesse.

Il DopoFestival, che quest’anno tornerà al teatro del Casinò, sarà invece condotto da Nicola Savino e “il compito di accompagnare musicalmente tutto quello che accadrà sarà affidato al Maestro Vittorio Cremonesi”. Daniele Battaglia, infine, “sarà il conduttore del Suzuki Stage in Piazza Colombo”.

Carlo Conti e il futuro del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2026 tornerà su Rai1 dal 24 al 28 febbraio. In qualità di direttore artistico ci sarà, per il secondo anno consecutivo, Carlo Conti, che ha difeso con forza la selezione della kermesse: “Quest’anno c’è grande varietà. Finalmente c’è un brano rock, ci sono dei brani che si ispirano a ritmi latini, c’è la grande forza del rap, c’è la grande forza del pop più classico, delle ballad, dei brani veloci che diventeranno i classici tormentoni. C’è proprio di tutto. Una varietà che, forse, neanche lo scorso anno c’era”.

Il conduttore ha risposto anche ai giornalisti che gli chiedevano del suo futuro: “L’azienda mi dimostra fiducia e stima tutti i giorni, e credo sia pronta a qualsiasi mia decisione. Questo mi pare di capirlo anche dall’affetto che mi dimostra ogni giorno. Io sono sempre al servizio della Rai e pronto a tutto”.

E su un possibile ritorno di Amadeus, ironizza: “Le indiscrezioni fanno parte del nostro lavoro. Pensate che l’altro giorno c’è stata un’indiscrezione incredibile: che la Fiorentina potrebbe vincere lo Scudetto”.

Chi sono i big di Sanremo 2026

Sarà Sanremo andrà in onda il 14 dicembre dalle 21:30 dal Teatro del Casinò di Sanremo in prima serata su Rai 1. Nel corso della serata evento, Carlo Conti accoglierà tutti e 30 Big della kermesse, che diranno i titoli delle canzoni in gara.

Sul palco, quindi, saliranno: Arisa; Bambole di pezza; Chiello; Dargen D’Amico; Ditonellapiaga; Eddie Brock; Elettra Lamborghini; Enrico Nigiotti; Ermal Meta; Fedez & Masini; Francesco Renga; Fulminacci; J-Ax; LDA & Aka 7even; Leo Gassmann; Levante; Luchè; Malika Ayane; Mara Sattei; Maria Antonietta & Colombre; Michele Bravi; Nayt; Patty Pravo; Raf; Sal Da Vinci; Samurai Jay; Sayf; Serena Brancale; Tommaso Paradiso e Tredici Pietro.

Con loro, anche i 6 aspiranti protagonisti delle Nuove Proposte: Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo. Tra di loro, solo 2 arriveranno all’Ariston il prossimo Febbraio.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!