Carlo Conti, la frecciata ad Amadeus dopo Sanremo: come stanno le cose

Fonte: Ansa Carlo Conti

Il Festival di Sanremo si è concluso da qualche giorno, eppure si continua a parlare della kermesse musicale. Carlo Conti ha tracciato un resoconto della 75esima edizione a Tv Talk, parlando della sua esperienza da conduttore, ma a molti alcune delle sue dichiarazioni sono suonate come un vero e proprio attacco ad Amadeus e ai precedenti Festival.

Carlo Conti, la stoccata ad Amadeus nell’intervista a Tv Talk

Non si fa altro che parlare del Festival di Sanremo anche se sulla 75esima edizione è già calato il sipario da qualche giorno. Il ritiro di Olly dall’Eurovision continua a tenere alta l’attenzione sulla kermesse musicale, ma anche le dichiarazioni di Carlo Conti non sono da meno.

Il conduttore ha infatti partecipato all’ultima puntata di Tv Talk, condotto da Mia Ceran, per tirare le somme del Festival appena concluso, che è tornato a presentare dopo le fortunate edizioni condotte da Amadeus. Nel corso della chiacchierata però Conti ha fatto delle dichiarazioni che a molti sono suonate come delle stoccate proprio al collega e suo predecessore.

“Quest’anno nessuno ha litigato, non hanno preso a calci i fiori, non si sono dati baci con le prime file”, ha affermato il presentatore, giustificandosi per i pochi “colpi di scena” delle cinque serate da lui presentate. Tanti gli utenti che hanno visto in queste parole una frecciata ad Amadeus. Del resto i suoi Festival non si sono certo contraddistinti per monotonia: tantissimi i momenti che sono entrati nella storia di Sanremo, partendo da quel bacio – quello tra Fedez e Rosa Chemical – che avrebbe segnato per sempre una delle storie d’amore più chiacchierate degli ultimi tempi.

Sui social in tantissimi si sono schierati in difesa di Amadeus, sostenendo che Conti abbia condotto le cinque serate di Sanremo 2025 con un ritmo troppo serrato, senza considerare chi ha accusato il presentatore di incoerenza, ricordando che lui stesso si è avvicinato alla prima fila per baciare la moglie.

Come stanno davvero le cose tra Carlo Conti e Amadeus

Nonostante queste parole, Carlo Conti aveva già chiarito nei giorni precedenti che non esiste alcuna rivalità tra lui e il collega: a Le Iene il conduttore ha raccontato di uno scambio di messaggi con Amadeus, da cui sono emersi una grande stima e tanto rispetto del loro lavoro.

“Questo Festival è un successo… mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti con i miei. Tra noi non c’è uno che vince e uno che perde ma ha vinto l’azienda Rai, ha vinto il Festival di Sanremo, abbiamo vinto entrambi. Io con i miei, tu con i tuoi… Goditi questo momento!”, ha scritto all’amico.

E con lo stesso affetto ha ricambiato Conti, ricordando che “Tra noi non c’è rivalità. Siamo partiti a fine anni Settanta… abbiamo fatto una gavetta lunghissima, veniamo dalla stessa strada”.

Il concetto è stato ribadito anche ai microfoni di 5 minuti di Bruno Vespa: “Siamo in ottimi rapporti, ci siamo sentiti come quando faceva lui il Festival, ci siamo fatti l’in bocca al lupo con grande serenità, non c’è competizione tra noi“.