Sarà Sanremo, le anticipazioni della finale: gli ospiti della serata

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Carlo Conti e Gianluca Gazzoli

Appuntamento imperdibile domenica 14 dicembre: in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo va in onda la finale di Sanremo Giovani, che prende il nome di Sarà Sanremo. La serata non sarà solo una gara all’ultimo brano, ma anche l’occasione per svelare finalmente il cast completo e i titoli delle canzoni dei Big che calcheranno il palco dell’Ariston a febbraio.

Sarà Sanremo, i finalisti per due posti al Festival: le anticipazioni

La 76esima edizione del Festival di Sanremo entra già nel vivo: Sarà Sanremo – serata condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli – rappresenta un passaggio chiave per la kermesse musicale più seguita d’Italia. Non solo perché sarà la finale di Sanremo Giovani, ma anche perché sarà il momento in cui il Festival si svela al pubblico, con gli annunci dei titoli dei brani che ascolteremo a febbraio sul palco dell’Ariston.

Cuore della serata è ovviamente la competizione tra i sei finalisti di Sanremo Giovani, selezionati attraverso un percorso intenso e combattuto. I giovani talenti pronti a giocarsi il tutto per tutto sono Angelica Bove con Mattone, Antonia con Luoghi perduti, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato.

A giudicare i sei finalisti di stasera la stessa Commissione che ha giudicato finora i giovani ammessi alla competizione, composta da Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi. Con loro, i “giurati dietro le quinte” Carlo Conti e Claudio Fasulo (Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time).

Solo due di loro conquisteranno il pass per Sanremo 2026, mentre gli altri due posti per le Nuove Proposte arriveranno da Area Sanremo, scelti tra i seguenti giovani artisti: Albe; Matteo Alieno; Enula; Andrea Heros; Matsby; Mazzariello; Selmi; Solø; Soniko, Blind & El Ma; Tomasi.

I Big di Sanremo 2026: l’annuncio dei brani

Come da tradizione, la finale di Sarà Sanremo rappresenta il momento in cui l’attesa per il Festival esplode. Il direttore artistico Carlo Conti svelerà l’elenco completo dei 30 artisti che gareggeranno nell’edizione 2026 del Festival.

Non solo i nomi: l’anticipazione più succosa sarà la rivelazione dei titoli dei brani con cui si presenteranno. Il pubblico potrà così iniziare a farsi un’idea delle tendenze musicali che domineranno la prossima edizione e dei temi che verranno portati sul palco.

Ci saranno infatti Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, passando per Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro e Sal Da Vinci. E l’elenco continua: sul palco saliranno Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax. E ancora Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.

Quando e dove vedere la finale di Sanremo Giovani

Sarà Sanremo va in onda su Rai1 domenica 14 dicembre a partire dalle 21.30. La serata sarà condotta da Gianluca Gazzoli e Carlo Conti, in una formula ormai consolidata che unisce la freschezza del talent con la solennità del grande evento Rai. Il programma sarà inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che nei giorni successivi alla messa in onda.

