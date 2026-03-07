Anticipazioni Sanremo Top, i Big tornano a farci cantare: cosa succede stasera

Vi manca Sanremo? Sta per tornare con la formula “Top” stasera 7 marzo in prima serata su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti: un programma in due atti che vedrà “l’addio” del conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026. Si chiude così l’era Conti, per entrare in quella di De Martino. Il format, dormiente da 24 anni, torna in televisione per osservare le classifiche e le reazioni del pubblico: chi è il più ascoltato e amato?
Sanremo Top, le anticipazioni di stasera 7 marzo
Finito Sanremo, si avverte sempre un pizzico di nostalgia per quella che, di fatto, è una settimana che tiene in “ostaggio” l’Italia intera, che vive di note e si nutre di polemiche. Nel 2026, però, Carlo Conti ha voluto fare un regalo a tutti noi: permetterci di ritrovare i Big a una settimana di distanza dalla finale per commentare la diffusione radiofonica, le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. Il Festival, che quest’anno è stato dedicato a Pippo Baudo, viene prolungato così con un’altra idea di Baudo: Sanremo Top è stato infatti una sua creatura. Certo, un tempo andava in onda un mese dopo: ben più breve è l’attesa tra il Festival e il programma di oggi.
Stando alle anticipazioni, ritroviamo non solo i Big ma anche alcuni compagni di avventura di Conti per questa sua quinta conduzione (e ultima, almeno per il momento). Gianluca Gazzoli, Nicola Savino, Ema Stokholma, Manola Moslehi, Daniele Battaglia, Carolina Rey ed Enrico Cremonesi partecipano al programma, ma al cast si aggiunge quella che abbiamo definito la risata di Sanremo, ovvero Nino Frassica.
I protagonisti, però, sono loro: i 30 Big in gara a Sanremo 2026, così come i due finalisti delle Nuove Proposte. La Rai non ha reso nota la scaletta dei Big, quindi non si conosce l’ordine di uscita e chi dei 15 è presente stasera. Di seguito, la classifica finale di Sanremo: quella di Sanremo Top sarà simile?
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Sayf – Tu mi piaci
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Arisa – Magica favola
- Fedez e Masini – Male necessario
- Nayt – Prima che
- Fulminacci – Stupida Fortuna
- Ermal Meta – Stella Stellina
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
- Luchè – Labirinto
- Bambole di pezza – Resta con me
- Levante – Sei tu
- J-Ax – Italia Starter Pack
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Samurai Jay – Ossessione
- Raf – Ora e per sempre
- Malika Ayane – Animali notturni
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Patty Pravo – Opera
- Chiello – Ti penso sempre
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Dargen D’Amico – AI AI
- Leo Gassmann – Naturale
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Eddie Brock – Avvoltoi
Dove vedere Sanremo Top e a che ora inizia
Stasera Sanremo Top si scontra con C’è Posta per Te, il programma di Maria De Filippi che va in onda su Canale5. Inizia alle 21.30 circa, dopo la fine della puntata odierna di Affari Tuoi (saltato ieri sera 6 marzo per la Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026). Tutti sintonizzati su Rai1, per cantare di nuovo insieme ai Big e rivivere le vibes sanremesi.