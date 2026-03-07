Anticipazioni Sanremo Top, i Big tornano a farci cantare: cosa succede stasera

Le anticipazioni della prima puntata di Sanremo Top, in onda stasera 7 marzo: Carlo Conti e il viaggio dei Big attraverso la musica (e i numeri)

Vi manca Sanremo? Sta per tornare con la formula “Top” stasera 7 marzo in prima serata su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti: un programma in due atti che vedrà “l’addio” del conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026. Si chiude così l’era Conti, per entrare in quella di De Martino. Il format, dormiente da 24 anni, torna in televisione per osservare le classifiche e le reazioni del pubblico: chi è il più ascoltato e amato?

Sanremo Top, le anticipazioni di stasera 7 marzo

Finito Sanremo, si avverte sempre un pizzico di nostalgia per quella che, di fatto, è una settimana che tiene in “ostaggio” l’Italia intera, che vive di note e si nutre di polemiche. Nel 2026, però, Carlo Conti ha voluto fare un regalo a tutti noi: permetterci di ritrovare i Big a una settimana di distanza dalla finale per commentare la diffusione radiofonica, le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. Il Festival, che quest’anno è stato dedicato a Pippo Baudo, viene prolungato così con un’altra idea di Baudo: Sanremo Top è stato infatti una sua creatura. Certo, un tempo andava in onda un mese dopo: ben più breve è l’attesa tra il Festival e il programma di oggi.

Stando alle anticipazioni, ritroviamo non solo i Big ma anche alcuni compagni di avventura di Conti per questa sua quinta conduzione (e ultima, almeno per il momento). Gianluca Gazzoli, Nicola Savino, Ema Stokholma, Manola Moslehi, Daniele Battaglia, Carolina Rey ed Enrico Cremonesi partecipano al programma, ma al cast si aggiunge quella che abbiamo definito la risata di Sanremo, ovvero Nino Frassica.

I protagonisti, però, sono loro: i 30 Big in gara a Sanremo 2026, così come i due finalisti delle Nuove Proposte. La Rai non ha reso nota la scaletta dei Big, quindi non si conosce l’ordine di uscita e chi dei 15 è presente stasera. Di seguito, la classifica finale di Sanremo: quella di Sanremo Top sarà simile?

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Sayf – Tu mi piaci

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Arisa – Magica favola

Fedez e Masini – Male necessario

Nayt – Prima che

Fulminacci – Stupida Fortuna

Ermal Meta – Stella Stellina

Serena Brancale – Qui con me

Tommaso Paradiso – I romantici

LDA e AKA 7even – Poesie clandestine

Luchè – Labirinto

Bambole di pezza – Resta con me

Levante – Sei tu

J-Ax – Italia Starter Pack

Tredici Pietro – Uomo che cade

Samurai Jay – Ossessione

Raf – Ora e per sempre

Malika Ayane – Animali notturni

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Francesco Renga – Il meglio di me

Patty Pravo – Opera

Chiello – Ti penso sempre

Elettra Lamborghini – Voilà

Dargen D’Amico – AI AI

Leo Gassmann – Naturale

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Eddie Brock – Avvoltoi

Dove vedere Sanremo Top e a che ora inizia

Stasera Sanremo Top si scontra con C’è Posta per Te, il programma di Maria De Filippi che va in onda su Canale5. Inizia alle 21.30 circa, dopo la fine della puntata odierna di Affari Tuoi (saltato ieri sera 6 marzo per la Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026). Tutti sintonizzati su Rai1, per cantare di nuovo insieme ai Big e rivivere le vibes sanremesi.