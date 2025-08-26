Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Mancano ancora parecchi mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2026, eppure si inizia già a discutere di quel che accadrà sull’Ariston il prossimo febbraio. Quella che sarà la seconda edizione Conti dopo l’addio di Amadeus, si prospetta come ricca di sorprese. A cominciare dalla lista dei cantanti in gara, tra i quali potrebbero spuntare nomi tra i più noti della musica italiana. Per quel che riguarda la co-conduzione, invece, c’è una showgirl che si propone senza paura, chissà se Carlo Conti accetterà la sua offerta.

I big in gara a Sanremo 2026

La lista dei concorrenti in gara a Sanremo 2026 sarà svelata, come da tradizione, nel mese di dicembre. Eppure, qualche nome già inizia a circolare. Tra i più papabili sembra esserci Tiziano Ferro, che potrebbe tornare sull’Ariston – dopo numerose edizioni da super ospite – con un brano inedito o, forse, in duetto con la giovane trapper Madame. A proposito di giovani che hanno fatto clamore qualche anno prima, si prospetta anche il ritorno di Blanco, già vincitore assieme a Mahmood e in seguito bandito dalla Rai per il mai superato fiori gate.

Tra i vincitori delle scorse edizioni cui si prospetta un ritorno in grande stile c’è anche Angelina Mango, che ha ritrovato le forze dopo un periodo piuttosto complesso. Dalla scuola di Amici potrebbe tornare anche Sarah Toscano, già concorrente a Sanremo 2025, e, assieme a lei, altri giovanissimi come La Niña ed Emma Nolde. Si dice che Carlo Conti possa seguire la scia indie lasciata da Amadeus, accogliendo tra i big Eugenio in Via di Gioia e Tropico. Torna anche il nome di Big Mama e, per la prima volta, circola anche quello di una figura simbolo della scena urban milanese: la misteriosa Myss Keta.

Tanti volti giovani, dunque, ma non mancheranno – per lo meno stando ai primi rumors – i grandi maestri della musica italiana. Tra i papabili di Sanremo 2026 vi sarebbero anche Patty Pravo, Marco Masini (che lo scorso anno duettò con Fedez), Ermal Meta e Arisa. Escluso, a quanto pare, il grande Al Bano, che sul palco dell’Ariston sperava di concludere degnamente la propria carriera.

Pamela Prati si candida come co-conduttrice

Avanti sia dal punto di vista musicale che da quello dello spettacolo, pare che Carlo Conti abbia già in mente un paio di nomi che potrebbero affiancarlo nel ruolo di co-conduttori. Ad Andrea Delogu, con la quale ha condotto l’estivo Tim Summer Hits, il direttore artistico ha riservato grandi elogi insinuando il dubbio che voglia proseguire con lei la collaborazione anche sul più importante dei palchi. Anche se, suggeriscono gli addetti ai lavori (così come riportato da Rds), Conti sogni almeno una serata in compagnia di Vanessa Incontrada che, tuttavia, è trattenuta dagli accordi con Mediaset.

In questo clima di incertezza, qualcuno si fa spudoratamente avanti. Intervistata da Oggi, Pamela Prati si è ufficialmente candidata al Festival di Sanremo 2026, in qualsiasi ruolo disponibile, che sia cantante o co-conduttrice, d’altronde, ha spiegato, lei si sente “una donna di spettacolo a 360 gradi”. E, per convincere Conti, ha ribadito che, così come Raffaela Carrà, anche lei ama “cantare, ballare e recitare”. Il suo appello sarà ascoltato? “Non si smette mai di sognare” è il suo commento.