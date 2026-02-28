Chi vince Sanremo 2026? I pronostici

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Laura Pausini e Carlo Conti

La finale del Festival si avvicina: chi vincerà Sanremo 2026? Mai come quest’anno il risultato sembra incerto, fra canzoni che hanno scalato l’indice di gradimento e brani che potrebbero sorprendere nell’ultima sfida. A giudicare e votare i cantanti in ara sarà il pubblico tramite il televoto (34%), la giuria della sala stampa, tv e web (33%) e infine la giuria delle radio (33%).

I primi cinque brani in classifica verranno comunicati senza l’ordine di piazzamento. Il risultato verrà poi sommato a quello delle votazioni della prima serata ed al risultato congiunto di quelle della seconda e della terza serata. A questo punto avremo la classifica generale.

Le prime cinque canzoni verranno riproposte ancora una volta al giudizio delle giurie. Il risultato verrà unito a quello complessivo delle votazioni precedenti per decretare la classifica finale e il vincitore del Festival di Sanremo 2026.

L’artista che trionferà sul palco dell’Ariston, come di consueto, potrà rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà dal 12 al 16 maggio in Austria presso la Wiener Stadthalle di Vienna. Nel caso di rifiuto la Rai sceglierà il rappresentante dell’Eurovision Song Contest 2026 in base all’ordine della classifica finale di Sanremo 2026.

Chi è il favorito di Sanremo 2026

La finale di Sanremo 2026 si preannuncia ricca di colpi di scena con un esito ancora tutto da scrivere. Nei giorni scorsi infatti i super favoriti erano stati Fedez e Marco Masini, in cima alle classifiche degli streaming e dei brani trasmessi in radio. Nel corso delle serate di Sanremo 2026 però la situazione è velocemente cambiata e ora ci sarebbero altri favoriti per la vittoria.

Secondo le quote di Sisal.it la vittoria del duo era quotata a 3,00, ma lo stesso valore è stato raggiunto da Sal Da Vinci. Il cantante con la sua Per Sempre Sì ha scalato posizioni e raccolto consensi. Per i bookmaker l’artista napoletano potrebbe ottenere anche il Premio Lucio Dalla.

Chi vince Sanremo 2026: quotazioni

Ma scopriamo tutte le quotazioni per la vittoria di Sanremo 2026 fra i Big del Festival che, ricordiamo, possono variare nel tempo.

Sal da Vinci 3.00

Fedez e Masini 3.75

Sayf 4.00

Serena Brancale 6.00

Arisa 9.00

Ditonellapiaga 21.00

Tommaso Paradiso 51.00

Nayt 61.00

Fulminacci 71.00

LDA e Aka 7even 81.00

Ermal Meta 101.00

Luchè 201.00

Samurai Jay 201.00

Eddie Brock 251.00

Bambole di Pezza 351.00

Dargen D’Amico 351.00

Enrico Nigiotti 351.00

Leo Gassmann 351.00

Levante 351.00

Malika Ayane 351.00

M. Antonietta e Colombre 351.00

Michele Bravi 351.00

Raf 351.00

Chiello 501.00

J-Ax 501.00

Mara Sattei 501.00

Patty Pravo 501.00

Elettra Lamborghini 601.00

Francesco Renga 601.00

Le classifiche delle serate di Sanremo 2026

Nelle prime tre serate del Festival di Sanremo 2026 sono stati indicati i cinque cantanti più votati, ovviamente senza un ordine di preferenza. Nella prima serata si sono esibiti tutti gli artisti in gara. Nella top 5 sono comparsi: Ditonellapiaga, Fulminacci, Arisa, Fedez-Masini e Serena Brancale.

Nella seconda serata sono stati 15 i cantanti a salire sul palco dell’Ariston. I nomi fatti sul finale sono stati quelli di Lda e Aka 7even, Tommaso Paradiso, Ermal Meta, Nayt e Fedez-Masini. Nella terza serata a cantare sono stati i 15 cantanti mancanti e nella Top 5 sono comparsi Sayf, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Arisa e Luchè. Nella classifica finale non viene contata invece la serata cover che è stata vinta da Ditonellapiaga.