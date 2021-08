Alessandro Cattelan, come sarà “Da grande” e i primi ospiti

editato in: da

Archiviata l’esperienza ad X-Factor, Alessandro Cattelan si prepara a tornare in tv con il nuovo show Da Grande, uno dei più attesi nel palinsesto autunnale di Rai 1 e cucito su misura per lui. Un programma in cui “si canta, si balla, ci si traveste, ci si diverte, si parla”, che vedremo sul piccolo schermo in prima serata ma solo per due puntate, il 19 e il 26 settembre 2021.

“I dirigenti mi hanno cercato perché facessi quel che so fare senza snaturarmi, e proprio per portare un certo pubblico – aveva detto Cattelan in un’intervista a Repubblica -. E voglio anche mettermi un po’ alla prova, magari anche stare scomodo dopo anni in una confort zone che mi ha fatto crescere senza traumi”. E in effetti da un personaggio televisivo come lui possiamo solo aspettarci grandi sorprese, lui che ha condotto proprio di tutto sin da giovanissimo, dai programmi musicali (in ultimo proprio X-Factor) al suo one man show E poi c’è Cattelan, che ha riscosso un enorme successo di pubblico.

“È uno show puro, in cui tratteremo il tema della crescita, ci chiederemo cosa vuol dire essere grandi nel 2021 – ha svelato Cattelan a Tv Sorrisi e Canzoni -. Ogni generazione ha la sua età. Mio padre alla mia, 41 anni, aveva già ‘finito’ la sua parabola: aveva un figlio di 16 anni, un’attività che faceva da tantissimo tempo, non ti dico che era pronto alla pensione ma quasi visto organizzato a lavorare giovanissimo. Ecco, le cose cambiano. Quindi oltre a essere uno show in cui si balla, si canta, si ride, si fa qualche riflessione proprio sul concetto dell’essere grandi, ci si chiede quali siano le prove da affrontare per essere definiti tali”.

Finalmente l’ex VJ di Mtv originario di Tortona ha svelato anche qualcosa in più sui nomi dei primi ospiti che calcheranno il palco al suo fianco. La prima è Elodie, la cantante romana diventata celebre grazie alla sua partecipazione alla 15esima edizione di Amici (in cui si classificò seconda) con la quale sta preparando “un’esibizione ‘bomba’”. Una presenza ammaliante sul palco di Da Grande, che abbiamo già avuto modo di ammirare al Festival di Sanremo 2021 dove ha lasciato tutti a bocca aperta grazie alla sua voce graffiante, alle sue sensuali coreografie e al suo innato carisma.

Sempre secondo quanto svelato nell’intervista, poi, a far capolino nel corso delle due serate sarà anche Carlo Conti, verso il quale Alessandro Cattelan da sempre nutre una profonda ammirazione. Conti è un veterano della televisione italiana e sarà bello vederli sul palco insieme, con un simpatico siparietto in cui l’uno darà consigli su “come affrontare l’ingresso in Rai” all’altro. Due diverse generazioni di conduttori televisivi che si cedono idealmente il testimone.

Un altro bel colpo per Da Grande sarà la presenza tra gli ospiti di Antonella Clerici, uno dei volti femminili più amati in assoluto e storica conduttrice de La Prova del Cuoco, che di recente abbiamo visto di nuovo in tv (dopo un periodo di assenza) con È sempre mezzogiorno. La Clerici sta vivendo un momento d’oro e sembra proprio che il suo compagno Vittorio abbia deciso finalmente di farle la proposta di matrimonio. E chissà se Cattelan, suo grande amico, le chiederà qualcosa in merito.

Oltre a Elodie, Carlo Conti e Antonella Clerici, Da Grande ospiterà altri due nomi importanti. Il primo è l’attore Luca Argentero, anche lui molto amico di Cattelan e amatissimo dal pubblico femminile (come dimenticarlo nei panni di Andrea Fanti in DOC – Nelle tue mani). “Insieme cercheremo di capire come cambia la vita con l’arrivo di un figlio, essendo diventato lui padre da poco”, ha detto il conduttore.

Infine arriveranno i tre tenori de Il Volo – Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobile – vincitori del Festival di Sanremo nel 2015 e acclamate star internazionali, “con cui ci divertiremo a cantare, ci travestiremo, interpreteremo un po’ di musica di varie decadi”.