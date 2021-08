Amici, Lorella Cuccarini e i malumori con Raimondo Todaro: lei chiarisce

editato in: da

Lorella Cuccarini, splendida in bikini

La nuova edizione di Amici non è ancora iniziata ma sta già facendo parlare (abbondantemente) di sé. L’ultima stagione del talent show, che si è conclusa con la vittoria di Giulia Stabile, è terminata da qualche mese ma ritornerà su Canale 5 dal prossimo 18 settembre, in netto anticipo rispetto alle scorse edizioni del programma.

Le novità annunciate sono già tante: com’è noto Arisa non siederà più dietro la cattedra della scuola di Amici come insegnante di canto, dopo una trattativa complicata che si è conclusa con un nulla di fatto. Se da un lato i nomi di Anna Pettinelli e di Rudy Zerbi non sono stati ancora confermati, dall’altro ci sono già delle certezze per questa nuova edizione.

Lorella Cuccarini infatti ricoprirà il ruolo di insegnante di canto per coprire il posto vacante lasciato da Arisa, mentre a sostituirla come docente di ballo arriverà Raimondo Todaro. Le indiscrezioni sui cambiamenti dei professori nella scuola erano state lanciate da Dagospia, e poi confermate dalla stessa showgirl.

Su Instagram aveva specificato di aver accettato questa nuova sfida dopo la proposta di Maria De Filippi: “È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline”.

Nel frattempo però c’è già chi sostiene che tra la Cuccarini e Raimondo Todaro non scorra buon sangue. Sulla copertina di Nuovo Tv infatti è comparso un titoletto riguardante i due professori della scuola: “Tira già brutta aria tra Lorella e Todaro, il nuovo arrivato”. Secondo il settimanale la showgirl non avrebbe preso bene le novità nel talent: “A far torcere il naso alla conduttrice è il cambio di ruolo che l’attende ad Amici a settembre, con la partenza della nuova edizione. (…) Una scelta che la Cuccarini ha mandato giù malvolentieri, visto che è sicuramente il ballo la sua specialità”.

A smentire questa notizia ci ha pensato la stessa Lorella, utilizzando il suo account ufficiale di Instagram. La Cuccarini ha postato lo screenshot di un articolo riguardante i malumori tra lei e il collega, scrivendo “Fake“. Sarebbero quindi semplici pettegolezzi: con il suo gesto la showgirl ha messo a tacere ogni gossip, lasciando intuire di aver accolto bene il collega.