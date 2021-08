Arisa, i veri motivi dietro l’addio ad Amici e a Maria De Filippi

Cresce l'attesa per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi: a dimostrarlo i rumors che si stanno rincorrendo in queste ultime settimane. Grande protagonista delle voci riguardanti il programma Arisa, che a quanto pare non siederà più dietro la cattedra di canto della scuola.

Ad anticipare tutti era stato il sito di Roberto D'Agostino, Dagospia, che aveva riportato l'indiscrezione: "Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa".