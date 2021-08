Amici 2022, Arisa potrebbe lasciare Maria De Filippi: l’indiscrezione

editato in: da

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi non è ancora iniziata ma promette già grandi colpi di scena. Pare infatti che il banco dei professori cambierà, e uno dei volti più amati del talent show potrebbe non essere presente in questa nuova stagione.

Lo show di Canale 5, terminato da qualche mese, andrà in onda a settembre (con qualche mese di anticipo rispetto alle precedenti edizioni) e per questo Maria De Filippi starebbe già vagliando il cast per la prossima stagione televisiva.

Secondo un’indiscrezione bomba lanciata dal sito Dagospia Arisa non siederà più tra gli insegnanti di canto: “La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. Chi prenderà il suo posto?”.

Solo qualche settimana fa sembrava data per certa la sua presenza dietro il banco dei professori di Amici: secondo quanto riportato recentemente dal settimanale Chi, la cantante sarebbe stata contattata per prendere parte alla prossima edizione di Pechino Express, ma avrebbe rifiutato un cachet altissimo (si parlava di ben 200 mila euro) per tornare nella scuola più famosa d’Italia. “Arisa ha rifiutato una cifra altissima per partecipare a Pechino Express – si leggeva – per non tradire la fiducia di Maria De Filippi che ha riconfermato la cantante ad Amici anche per il prossimo serale”.

La situazione però sembra cambiata rispetto a poche settimane fa e il destino dell’artista nel programma pare molto incerto, così come è incerta la partecipazione di un altro volto storico del talent, quella di Rudy Zerbi. Lo aveva svelato lui stesso in una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni: “Per ora sto ancora aspettando di essere riconfermato. Nel caso potrei dire che ho delle aspettative molto alte. L’anno scorso è stato un racconto così bello, emozionante, stimolante e ricco che mi auguro un crescendo e cose completamente diverse. I tentativi di replica artistica dell’anno precedente non funzionano”.

Al momento l’unica certezza di questa nuova edizione è Lorella Cuccarini, che ha confermato la sua presenza nella trasmissione dopo la sua prima esperienza – decisamente positiva – sia sotto il profilo personale che professionale. Ma ci sarebbero altre novità in vista: sembra sempre più probabile l’arrivo in squadra di Raimondo Todaro, che ha annunciato l’addio a Ballando con le Stelle. Cosa ci riserverà questa nuova edizione?