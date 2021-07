Belen, Antonino e papà Gustavo a Pechino Express: l’indiscrezione

editato in: da

Belen incinta, le foto più belle della seconda gravidanza

Di Belen Rodriguez si parla tanto per via della sua seconda gravidanza, ormai giunta quasi al termine. La showgirl argentina è in dolce attesa della piccola Luna Marie, ma nelle ultime ore ha iniziato a circolare un’indiscrezione che la riguarda da vicino, anche se indirettamente. Secondo i rumors, come riporta Blastingnews.com, il compagno Antonino Spinalbese potrebbe diventare uno dei protagonisti della prossima stagione tv, insieme a un insospettabile parente della showgirl.

Il bell’Antonino, infatti, potrebbe essere uno dei concorrenti della prossima edizione di Pechino Express con il papà di Belen, Gustavo Rodriguez. Nessuno ha confermato al momento l’indiscrezione, che resta soltanto una voce di corridoio. Di certo, però, sarebbe un bel colpo visto che la showgirl argentina dovrebbe separarsi dal fidanzato a poche settimane dalla nascita della secondogenita.

A lanciare l’indiscrezione è stato Francesco Fredella sulle colonne di Libero. Per la prossima edizione di Pechino Express – che non andrà più in onda su Rai 2 ma su Sky – sarebbe una gran bella novità, che sicuramente porterà tra il pubblico i tantissimi fan della coppia. La Rodriguez, intanto, ha raggiunto la 37esima settimana di gestazione e manca davvero pochissimo alla nascita di Luna Marie.

La gravidanza e le vacanze estive procedono a gonfie vele, così come la bella love story con Antonino. I due sono inseparabili e la showgirl non perde occasione per ribadire quanto sia felice al fianco del compagno, colui che è riuscito a farle ritrovare il sorriso e la fiducia nell’amore dopo la rottura con Stefano De Martino, dal quale ha avuto il primo figlio, Santiago.

A differenza della prima gravidanza, però, Belen questa volta ha deciso di “staccare la spina” dai social nel nome della privacy. Ha condiviso su Instagram tanti momenti felici e importanti, come la prima ecografia della piccola, mostrandoci un futuro papà davvero emozionato e al settimo cielo, ma in questi ultimi e importanti giorni preferisce preservarli nell’intimità della famiglia.

E se da una parte Antonino Spinalbese e papà Gustavo potrebbero iniziare una nuova e inaspettata avventura televisiva, dall’altra anche per Belen Rodriguez ci sono dei progetti in cantiere. A quanto ne sappiamo, la showgirl dovrebbe iniziare le riprese di Tu Sì Que Vales già dal mese di agosto, subito dopo la nascita di Luna Marie. Secondo quanto riportato il settimanale Vero, inoltre, Mediaset avrebbe in serbo per lei un format nuovo di zecca, dedicato alle donne e alle mamme lavoratrici, che dovrebbe andare in onda su Italia 1 nella prossima stagione.