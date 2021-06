Belen, gravidanza agli sgoccioli: la data dell’arrivo di Luna Marie

editato in: da

Belen alle Maldive: bikini, pancione e Antonino Spinalbese

Una bellezza travolgente e tanta voglia di essere madre per la seconda volta. Belen Rodriguez è più felice che mai e si prepara ad accogliere Luna Marie, frutto del grande amore con Antonino Spinalbese e concepita per caso, senza che vi fosse in programma di ampliare la famiglia.

Giunta alla 33ª settimana con un rotondo pancione che ha teneramente definito “cocomero”, la bella showgirl argentina ha deciso di soddisfare alcune curiosità dei followers rispondendo ad alcune loro domande e tutte riguardanti l’arrivo della piccola di casa.

Stando alle sue dichiarazioni, Luna Marie è attesa per la metà di luglio e quindi a un anno esatto dal suo primo incontro con Antonino Spinalbese. Nonostante la loro relazione sia agli inizi e, quindi, ancora ricca di momenti di grande slancio e di passione, i due hanno già vissuto dei momenti dolorosi e complicati.

Prima di scoprire di aspettare Luna, infatti, Belen ha dovuto fare i conti con il dolore dell’aborto, arrivato all’improvviso appena dopo aver scoperto di essere incinta. Il caso – o il destino – ha poi determinato che fosse madre per la seconda volta a poca distanza da quest’evento così drammatico, portandole in dono una bambina darà alla luce a luglio 2021.

La Rodriguez è già madre di Santiago, avuto dal legame con Stefano De Martino che poi ha anche sposato, ed è proprio a suo figlio che si è affidata per scegliere il nome della sorellina che sta aspettando con grande fermento. Secondo lui, infatti, la piccola avrebbe dovuto chiamarsi Luna, al quale i genitori hanno deciso di aggiungere il secondo nome Marie per dargli un tocco poetico.

Nonostante la differenza d’età, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno costruito un legame solido e di grande complicità. Il loro amore è esploso all’improvviso, senza che nessuno dei due avesse la minima idea di quello che stava per accadere.

Inoltre, a detta di Belen, Spinalbese avrebbe instaurato un ottimo rapporto con Santiago che si è subito legato a lui. Il bambino è stato anche il primo ad avvertire i sentimenti di sua madre per lui, poiché dotato di una sensibilità molto particolare, spingendola a vivere serenamente questa bella novità appena arrivata nella sua vita.