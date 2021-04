Belen Rodriguez, Santiago festeggia il compleanno senza papà Stefano

editato in: da

Belen Rodriguez festeggia il compleanno di Santiago senza papà Stefano De Martino. Il 9 aprile il figlio dei conduttori ha compiuto otto anni. Un traguardo importante che la showgirl ha celebrato anche su Instagram, mostrando i momenti più belli del piccolo party organizzato in casa. Nel video e nelle foto condivise da Belen, Santiago si diverte con tutta la famiglia Rodriguez e due amichetti, fra palloncini, regali e una torta al cioccolato.

Assente Stefano De Martino, mentre non è mancata la presenza di Antonino Spinalbese che ha già creato uno splendido rapporto con Santiago. Il nuovo compagno di Belen, che presto diventerà papà, ha conquistato tutti, a partire dal figlio della Rodriguez e di De Martino. Qualche giorno fa, ospite di Mara Venier, la modella argentina aveva raccontato la reazione di Santiago di fronte all’arrivo nella sua vita di Antonino. “Quando Santiago mi ha visto sorridere mi ha detto ‘questa persona è giusta’ e noi all’epoca eravamo ancora amici – aveva spiegato -. I bambini capiscono tutto”.

Belen e Stefano, nonostante la separazione, sono riusciti a creare un buon rapporto per il bene di Santiago. La Rodriguez e De Martino hanno provato a riunire la loro famiglia, ma solo dopo hanno capito di non essere compatibili. “In tutto è durata otto anni con due anni di pausa – ha spiegato la showgirl -. Lui è assolutamente presente come padre. Quando in una famiglia ci sono dei problemi, la famiglia deve darsi il diritto di riprovarci. Lui ha vissuto questo ritorno, e ha capito che non andava. Quando i bambini capiscono che non va si rassegnano, perché vedono che ce l’hai messa tutta ma non c’è niente da fare. E siccome i bambini stanno h 24 con le mamme, per la mamma è difficile nascondere la sofferenza: bussava alla porta, entrava in bagno e mi diceva ‘non ti preoccupare me ne occupo io’. C’ho messo un po’ a riprendermi. La sofferenza è durata quattro anni”.

Oggi la Rodriguez non potrebbe essere più felice. Aspetta una bambina, che chiamerà Luna Marie, dal compagno Antonino Spinalbese. Belen incinta è un incanto ed è certa di aver trovato la persona giusta per lei, ma anche per il piccolo Santiago. Con la certezza che Stefano, legatissimo al figlio, rimarrà per sempre nelle loro vite.