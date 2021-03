Domenica In, Belen lancia una frecciatina a De Martino e si commuove con Mara

editato in: da

Belen incinta, le foto più belle della seconda gravidanza

Mara Venier ha accolto nel salotto di Domenica In Belen Rodriguez: la showgirl ha parlato dei suoi amori, della carriera costellata di successi e ovviamente, del momento di felicità che sta vivendo, quello della gravidanza.

La bella argentina infatti è in attesa di Luna Marì, frutto dell’amore col compagno Antonino Spinalbese. Insieme alla conduttrice la Rodriguez ha ripercorso tutta la sua carriera, dagli inizi alla Rai ancora giovanissima, poco dopo aver lasciato il suo paese.

Una scelta dolorosa ma convinta, improntata sulla volontà di voler riscattarsi e di avere un futuro diverso, consapevole che l’Argentina non avrebbe potuto darle ciò che desiderava. Belen si è commossa ricordando la sua prima partenza con tutta la famiglia in aeroporto a salutarla: “Avevo 19 anni, partendo con 180 euro in tasca non sapevo quando avrei racimolato i soldi per ritornare, ma io nonostante ciò prendevo tutto come un’avventura”.

Il legame con la sua famiglia è stato sempre fortissimo: “Ho sacrificato la mia adolescenza, ma la decisione di partire è sempre stata mia: avevo voglia di ricompensare i miei genitori e di tutti i sacrifici che avevano fatto”. Con i primi soldi guadagnati ha comprato la vernice per ripitturare casa dei suoi genitori e un divano a tre posti, solo qualche anno dopo una casa: “Loro sono stati fino a pochi anni fa in Argentina, poi quando è nato Santiago mia madre non è riuscita più a tornare”.

Oltre alle grandi soddisfazioni del lavoro, la Rodriguez ha parlato tanto dei suoi genitori, del loro rapporto, così diversi ma uniti da un amore profondo. Impossibile poi non parlare di Santiago e del legame con Stefano De Martino: “Non c’è niente di più bello dei figli, quando arrivano ci sono loro e basta. Daresti la vita per loro, te lo spiegano quando sei ragazzina, però non capisci”.

È stato proprio Santiago a intuire che tra mamma Belen e Antonino Spinalbese stesse nascendo l’amore: “Lui è un bambino speciale, non perché è mio figlio, ma lui ha un’intelligenza superiore. È uguale al padre, ma l’intelligenza l’ha presa da me naturalmente! – ha detto scherzando e lanciando una frecciatina all’ex marito – I bambini capiscono tutto”.

La Rodriguez ha raccontato che il figlio ha percepito tutta la sua sofferenza dopo la fine del matrimonio con De Martino: ha capito che entrambi ce l’avevano messa tutta, e così si è rassegnato alla fine del rapporto tra i loro genitori.

Poi è arrivato Spinalbese, che le ha fatto tornare finalmente il sorriso dopo tanto dolore: “Quando ha visto la mamma di nuovo felice lui ha avuto una sorta di liberazione. È stato anche lui a convincermi. Mi ha detto ‘Questa persona è giusta per te. Secondo me lui ti ama, Dio ti ha mandato un principe’. Ma io ero già innamorata: ero libera e sentivo di poter dire qualsiasi quando ero con lui e questa cosa mi ha incantata“.

Alla fine Mara Venier ha preparato una sorpresa per Belen, che ha portato entrambe a commuoversi: un audio di mamma Veronica, che ha dedicato alla nipotina in arrivo una dolcissima canzone. Tra le lacrime ha confessato: “Lei è una mamma e una nonna incredibile: beata me, beato Santiago e beata Luna Marì!”.