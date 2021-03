Stefano De Martino, la foto da bambino su Instagram è tenerissima

editato in: da

Belen e Stefano De Martino, storia di un amore ancora al capolinea

È un bimbo dallo sguardo birichino e dal sorriso di chi sa di aver combinato qualche marachella: Stefano De Martino ha voluto fare un tuffo nel passato, pubblicando su Instagram una sua foto da piccolo che ha subito conquistato tutti i fan. Impossibile rimanere impassibili davanti a quel visino dolcissimo.

“Ciao amici, il me del futuro vi aspetta stasera su Rai2 per l’ultima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’, lo riconoscerete facilmente dato che è l’unico con la cravatta. Saluti e baci dagli anni ’90” – ha scritto Stefano De Martino a didascalia della tenerissima foto, ricordando così l’appuntamento con la finale del suo show andata in onda nelle scorse ore. Ormai consolidato nel suo ruolo di conduttore, l’ex ballerino di Amici è diventato uno dei volti più amati della tv italiana. E l’ultima stagione di Stasera tutto è possibile si è rivelata ancora una volta un grande successo, proprio come quella precedente.

Il tenerissimo scatto che De Martino ha pubblicato su Instagram ha emozionato i suoi tantissimi fan: in molti si sono accorti della strepitosa somiglianza con Santiago, il figlio che Stefano ha avuto quasi 8 anni fa dalla sua relazione con Belen Rodriguez. I due sono proprio due gocce d’acqua: stesso sorriso furbetto, stessi occhi dal taglio allungato. L’unica differenza è il taglio di capelli. Se Santiago ha sempre avuto un delizioso caschetto, suo papà da piccino adorava, a quanto pare, i capelli a spazzola.

Questo, per Stefano De Martino, è stato l’ennesimo ritorno al passato. Nelle ultime settimane si è concesso più volte di sbirciare nei vecchi album di famiglia per condividere online qualche foto della sua infanzia, mostrando il suo lato più dolce e nostalgico. Ma il ballerino ha anche dimostrato di avere i piedi ben saldi a terra e lo sguardo sempre fisso al futuro – soprattutto sul fronte lavorativo.

Oltre a Stasera tutto è possibile, infatti, Stefano è attualmente impegnato come membro fisso della giuria del Serale di Amici 2021, quasi un ritorno alle origini – proprio nella scuola di Maria De Filippi, ormai 12 anni fa, aveva mosso i suoi primi passi nel mondo della televisione. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, De Martino continua ad essere molto riservato: dopo la fine della sua storia con Belen, che solo lo scorso anno sembrava finalmente essersi ricucita, ha mantenuto il massimo riserbo. E anche se qualcuno parla di un possibile ritorno di fiamma con Emma Marrone, lui ha deciso di non sbilanciarsi pubblicamente.