Amici 2021, Stefano De Martino giudice del serale di Maria De Filippi

Ci sarà anche Stefano De Martino nel serale di Amici 2021. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da 361Magazine, il conduttore sarebbe stato arruolato da Maria De Filippi per prendere parte alla giuria dello show. Sono diciassette i talenti, fra ballerini e cantanti, che si sfideranno per conquistare il primo premio nel talent per un totale di otto puntate.

Il regolamento, come già accaduto in passato, potrebbe subire qualche cambiamento, mentre il cast è ancora in fase di definizione. Maria De Filippi avrebbe chiamato oltre a Stefano De Martino anche l’amica Sabrina Ferilli che era già stata giudice durante Amici Speciali. Attualmente il conduttore ed ex marito di Belen Rodriguez è impegnato nella conduzione di Stasera tutto è possibile, ma dovrebbe terminare in tempo per approdare ad Amici 2021.

Si tratta di una nuova avventura per Stefano che in questi anni ha dimostrato grande talento e versatilità. Dall’esordio ad Amici nei panni di ballerino alla conduzione fortunatissima di programmi come Made in Sud e Stasera tutto è possibile: De Martino ne ha fatta di strada. Di recente il presentatore ha esordito come attore, recitando in Che Dio ci aiuti, la fiction campione d’ascolti di Elena Sofia Ricci che ha ospitato anche Can Yaman.

In tutti questi anni Stefano è cresciuto professionalmente, ma il legame con Maria De Filippi non si è mai spezzato. I due hanno un rapporto speciale e la moglie di Costanzo è diventata con il tempo una consigliera e amica fidata per De Martino. Qualche mese fa, quando l’ex ballerino stava vivendo una profonda crisi con Belen Rodriguez, aveva scelto di confidarsi proprio con la De Filippi.

“Stefano è un ragazzo molto particolare – aveva confessato la conduttrice – ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere […] Con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”.