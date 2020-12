Che Dio ci aiuti 6, Stefano De Martino nel cast: Elena Sofia Ricci commenta

editato in: da

Ci sarà anche Stefano De Martino nel cast di Che Dio ci aiuti 6. A svelarlo è stata Elena Sofia Ricci, protagonista della fiction in cui veste i panni di Suor Angela. L’ex marito di Belen Rodriguez, secondo le prime anticipazioni, prenderà parte ad alcuni episodi della fiction ambientata nel Convento degli Angeli, che in questa stagione sarà trasferito ad Assisi. La Ricci ha raccontato l’esperienza sul set con De Martino. “Un tipo brillante e gioioso – ha raccontato a Nuovo Tv -, che si è subito sentito a suo agio in questa nostra grande famiglia di matti. Abbiamo così capito che il motivo del suo grande successo è proprio questa sua grande spontaneità e allegria”.

Nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti ci saranno tante novità. Confermata la presenza di Valeria Fabrizi nei panni della strepitosa suor Costanza. Grande ritorno per Diana Del Bufalo, che presterà il volto a Monica, protagonista di un triangolo amoroso con Nico e Ginevra, interpretati da Gianmarco Saurino e Simonetta Columbu. Nel cast anche Pierpaolo Spollon, reduce dal successo di Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero. L’attore sarà Emiliano, uno psichiatra che si innamorerà. Infine Francesca Chillemi sarà ancora una volta Azzurra, decisa a diventare una novizia. A darci qualche anticipazione era stata proprio l’attrice che si era raccontata su DiLei. “Il rapporto tra Azzurra e Suor Angela resta sempre uguale – aveva spiegato -. Negli anni hanno costruito questo legame molto forte, fondato sull’amore, dove però c’è un continuo mettersi in discussione e rimarrà tale. Ma è normale, chi va sempre d’accordo? Nella vita ci sono continui disguidi”.

“Noi la chiamiamo “zia”, perché è uno spirito molto giovane – aveva aggiunto, parlando di Elena Sofia Ricci -. È una persona molto generosa, ci dà consigli che ci fanno bene, che aiutano a migliorarci non solo sul set. All’inizio mi dava molti più consigli. Ma ormai conosco il mio personaggio, come Elena Sofia conosce il suo, però certo ci sono delle scene che si interpretano in un modo e che magari potrebbero essere interpretate in un altro. Allora lei mi spiega il suo punto di vista, così come a volte faccio io con lei. È un modo per migliorarsi”.