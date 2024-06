Che Dio ci aiuti 8, torna Suor Angela, prime immagini. Elena Sofia Ricci in costume

Fonte: IPA Elena Sofia Ricci

Sono iniziate le riprese di Che Dio ci aiuti 8 dove torna Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, anche se solo in alcuni episodi, avendo ormai lasciato il timone del convento e della serie a Francesca Chillemi. Ma intanto l’attrice 62enne ha incantato i suoi fan condividendo una serie di elegantissime foto in costume da bagno.

Che Dio ci aiuti 8, le prime immagini

Finalmente sono iniziate le riprese dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti. Protagonista indiscussa della serie è Francesca Chillemi che, dopo il successo di Viola come il mare 2, torna a interpretare Azzurra. Ma sono tante le novità di questa ottava edizione, a cominciare dall’ambientazione.

Infatti, le storie non sono più ambientate nel mitico “Angolo Di-Vino” che per altro ha cambiato nel corso degli anni diverse location. Lasciato il convento di Assisi, Azzurra si è trasferita in una casa per ragazze in difficoltà a Roma.

Il set di Che Dio ci aiuti 8 è stato svelato sul profilo Instagram ufficiale della serie dove è stato condiviso un video del luogo delle riprese. Nella clip si vedono le stanze della casa, la cucina con la classica tavola apparecchiata attorno alla quale di solito si riuniscono tutti i personaggi e si intrecciano le loro storie.

Le prime immagini hanno letteralmente commosso il pubblico che attende trepidamente di vedere questa ottava stagione. Qualcuno commenta: “Oh mamma 🥹🥹🥹🥰🥰🥰 è normale che mi sia emozionata ??”. A un certo punto si vedono delle scale e qualcuno nota la differente ambientazione: “da quando ci sono le scale??? non vedo l’ora di scoprirlo alla fine delle riprese 😍😍”; “Come sempre riprese fantastiche e anticipazioni che “riscaldano il cuore”.😍❤️👏🏻”. “O-ODDIOOOO😍😍😭😭 SONO FELICISSIMAAA😍😍😍”.

Che Dio ci aiuti 8, quando andrà in onda

Ma la vera domanda è: quando andrà in onda Che Dio ci aiuti 8? Ci sarà ancora da aspettare per vedere i nuovi episodi in tv che saranno sempre trasmessi su Rai 1. Azzurra e gli altri personaggi della serie torneranno non prima del 2025. Al momento non ci sono date precise, ma c’è almeno la certezza che l’ottava stagione c’è e che la fiction continua, pur presentando profondi cambiamenti.

Che Dio ci aiuti 8, chi ci sarà

Anche nel cast ci sono delle novità importanti, tra cui la new entry, Giovanni Scifoni che ha già lavorato con Francesca Chillemi in Viola come il mare. Ci sarà sempre Suor Teresa, interpretata da Fiorenza Pieri. Dovrebbe tornare anche Emiliano, alias Pier Paolo Spollon. Anche Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza dovrebbe essere presente, come ha confermato l’attrice qualche mese fa. Anche se qualcuno su Instagram scrive: “Peccato che non ci sia Valeria Fabrizi/ suor costanza”.

Ma soprattutto tutti sperano di rivedere Suor Angela, Elena Sofia Ricci, che per tanti anni è stata la protagonista di Che Dio ci aiuti. Lei si è detta disponibile a ritornare per qualche scena e quindi sarà altamente probabile che sia così.

Elena Sofia Ricci in costume da bagno

Intanto, Elena Sofia Ricci inaugura l’estate condividendo sulla sua pagina Instagram alcune immagini in costume da bagno. Lei, a 62 anni, è di un’eleganza estrema.

Alessia Marcuzzi commenta: “Stupenda❤️”. E altri scrivono: “Quanto sei bella amore😍”; “Stop al televoto…vince la Ricci su tutteeeee🔥”. E ancora: “Vabbè allora diciamolo che sei bellissima ❤️”.