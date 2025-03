Che Dio ci aiuti 8, l’incubo peggiore si avvera. Ma tutte si innamorano di lui

"Che Dio ci aiuti 8" segna un altro trionfo, mentre Suor Azzurra, ossia Francesca Chillemi, fa di tutto per evitare che si avveri l'incubo peggiore

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Virginia Bettoja Bianca Panconi e Francesca Chillemi in "Che Dio ci aiuti 8"

Che Dio ci aiuti 8 ha registrato un nuovo successo con la puntata andata in onda in prima serata, giovedì 27 marzo, su Rai 1, durante la quale si è avverato il peggior incubo di Melody con il ritorno di Sandrino. Mentre Cristina è innamorata persa di Pietro, come tutte le fan della serie. Ma procediamo con ordine.

Che Dio ci aiuti 8 trionfa negli ascolti

Dopo la pausa del 20 marzo a causa della Nazionale di calcio, è tornato in tv Che Dio ci aiuti 8 con le nuove avventure di Suor Azzurra (Francesca Chillemi) e delle sue ragazze. E il successo di pubblico è subito assicurato. La fiction si conferma leader della prima serata per quanto riguarda gli ascolti tv, superando il 21% di share.

L’ottava stagione di Che Dio ci aiuti sta collezionando un successo dopo l’altro, anche se nelle prime puntate è stata contesta in parte dal pubblico che sentiva la mancanza di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi), le precedenti protagoniste della fiction che però hanno regalato dei camei significativi anche in questa stagione.

Ma superata la nostalgia più che comprensibile per due personaggi chiave e simpaticissimi, le storie di Che Dio ci aiuti 8 stanno decollando e si fanno sempre più intricate con gli immancabili, divertenti equivoci.

Che Dio ci aiuti 8, tutte innamorate di Pietro

Sicuramente una delle storie più appassionanti di questa stagione è quella tra Cristina (Ambrosia Caldarelli) e Pietro (Tommaso Donadoni). Lei è un ospite della Casa del Sorriso, incinta di uno spacciatore finito in prigione, lui è il figlio del direttore della casa famiglia.

Cristina si rende finalmente conto di essere innamorata di Pietro, ma non sa come dirglielo. Ogni volta che ci prova, viene interrotta o si crea una situazione che glielo impedisce, finché lui le rivela di essere felice di averla come amica. Una frase che smonta definitivamente Cristina.

Ma per il pubblico non ci sono dubbi, anche Pietro è innamorato di lei e devono mettersi insieme. osì scrivono su Instagram: “Pietro e cotto marcio di Cristina da subito da come la vide 😍 belli ❣️”; “Veramente 😍 che sguardo dolcissimo questo ragazzo. Che bravo”; “Amica un corno 😄”.

A dir la verità, tutte trovano adorabile Pietro che definiscono addirittura “un cucciolo”.

Che Dio ci aiuti 8, l’incubo peggiore

Se Pietro e Cristina sono tenerissimi, il dramma va in scena per Melody che si trova di fronte Sandrino, il ragazzo da cui è scappata perché la picchiava.

Melody, interpretata da Bianca Panconi, dice di essere ancora innamorata di lui e si fida delle sue parole quando le rivela di essere in cura per superare gli scatti di rabbia. Così, decide di lasciare la Casa del Sorriso per tornare con lui. Ma Azzurra, Lorenzo e Corrado non sono convinti del cambiamento di Sandrino e hanno ragione.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni puntata 3 aprile

Che Dio ci aiuti 8 torna giovedì 3 aprile in prima serata su Rai 1 con due nuovi episodi dal titolo, Le favole non esistono e Avanti tutta. Lorenzo ha trovato l’agenda di sua moglie Serena, scomparsa un anno fa, e scopre che aveva una serie di appuntamenti con un certo Dario che non conosce. Confida i suoi timori ad Azzurra che lo dissuade dal fare brutti pensieri.

Intanto Cristina è perdutamente innamorata di Pietro e si delinea all’orizzonte una specie di appuntamento, mentre Melody e Corrado sono sempre più vicini.