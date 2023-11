Fonte: IPA Carol Alt

È ancora una donna bellissima. Carol Alt ha deciso di unirsi a OnlyFans all’età di 62 anni ma non ha affatto paura di essere giudicata. Anzi, dopo i tanti anni trascorsi tra cinema e passerelle, si è detta finalmente padrona della sua immagine. Una nuova avventura, per lei, che ha fatto pace con il tempo che passa diventando una donna nuova, finalmente capace di avere il pieno controllo di sé.

Le foto di Carol Alt su OnlyFans

“Quarantaquattro anni di lavoro, non possiedo una delle mie foto”, ha raccontato Carol Alt a Page Six, “Quando la gente dice ‘Hai una foto che posso usare?’ Devo andare a chiedere a qualcuno”. Per il suo profilo OnlyFans, invece, ha assunto il suo fotografo personale: “Posso scegliere una foto o no, dire che la voglio o no, sono mie. Posso girare come voglio. È l’onda del futuro… Quando la gente dice che non è la mia immagine, non voglio essere definita dall’immagine – di me – di qualcun altro. Voglio essere io a definirla”.

La super modella, e attrice, ha però voluto allontanarsi dalla definizione talvolta troppo spinta di OnlyFans, ma conferma che sono previste delle foto di nudo molto “sexy e belle”. E aggiunge: “Ci sono alcune foto di nudo, ma fatte con gusto. C’è una differenza tra le immagini di cattivo gusto e le immagini di buon gusto. Non conosco una modella là fuori che non abbia fatto un nudo”.

I motivi della sua scelta

Carol Alt ha preso questa decisione dopo che la sua amica Denise Richards l’ha messa al corrente di questa nuova possibilità. Lei, che è anche costar nel nuovo spettacolo Paper Empire, l’avrebbe convinta a darsi questa chance che ha preso con l’entusiasmo di un nuovo inizio. L’età? Tutt’altro che un problema, anzi. È stato proprio il tempo che passa a convincerla a compiere questo passo, secondo i suoi tempi e i suoi gusti soprattutto in fatto di foto. Il nudo non l’ha mai spaventata, neanche adesso che non è più una ragazzina.

Nel 2020, a 59, ha sfoggiato un fisico da urlo in occasione della #SwimsuitIconChallenge di Sports Illustrated Swimsuit, di cui è stata cover girl nel 1982. Per lo scatto, si è ispirata alla copertina di Marisa Miller, che ha dichiarato di aver adorato: “Ecco qui! La mia presentazione a Sports Illustrated! Scattato con iPhone 11″, aveva raccontato Carol Alt, “Ho adorato la copertina di Marisa Miller. Quindi questa è la mia copia della sua copertina! Alcune cose semplicemente non possono essere espresse a parole“. La foto ha ottenuto una pioggia di commenti positivi e tutti rivolti allo splendido fisico che la modella sfoggiava ancora nel 2020.

“Mi piacerebbe essere assunta da lì. Vorrei che la gente sapesse come sono oggi… L’età non mi definisce (qui le sue foto più belle). Le donne sono belle ad ogni età. Voglio che le persone si sentano autorizzate. È tutta roba buona”, ha aggiunto. I guadagni ricavati dalla sua permanenza sulla piattaforma non sono destinati solo a lei ma una parte va in beneficienza, a favore di enti specializzati che si occupano della salute mentale delle donne.