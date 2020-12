Carol Alt compie 60 anni. Ed ancora bella come negli anni ‘80

editato in: da

Carol Alt, il sogno erotico degli italiani a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 ha compiuto 60 anni. Nata a New York il primo dicembre 1960, scoperta a soli 18 anni mentre lavorava come cameriera a Long Island, ha iniziato a fare la modella nei primi anni ’80, divenendo celebre nel 1982 comparendo sulla copertina di Sports Illustrated, anche se il suo primo grande successo sarà una cover di Harper’s Bazaar nel 1986. Negli anni ottanta è comparsa su più di 500 copertine, diventando una delle modelle più celebri della sua generazione.

Ma è stato soprattutto in Italia, grazie ai fratelli Vanzina e ad alcuni film commerciali che Carol è diventata il sogno erotico degli italiani in quegli anni. Via Montenapoleone (1986), fotografia della “Milano da bere” di quegli anni, I miei primi 40 anni (1987) in cui interpretava la vita libertina di Marina Ripa di Meana. E ancora Miliardi nel 1991 ma anche Bye Bye baby (1988) e Anni ’90, nel 1993, per la regia di Oldoini l’hanno incoronata regina dei film commerciali e icona di bellezza irraggiungibile e sognata.

Con le sue gambe chilometriche, quei capelli meravigliosi, lunghi e corposi, il sorriso a 400 denti, gli occhi azzurro ghiaccio, Carol era il modello di perfezione per le donne e la più amata e venerata dagli uomini. La sua bellezza era perfetta, ma anche pulita e rassicurante.

Negli anni Carol si è allontanata dal grande e piccolo schermo, soprattutto in Italia, andando a vivere negli Usa e tornando sotto le luci dei riflettori per episodi sporadici, come la sua partecipazione a Ballando con le stelle, nel 2009. Ma è sempre rimasta nel cuore dei suoi fan, tanto da essere molto attiva sui social, anche e soprattutto per portare avanti il suo messaggio di “healty lifestyle“, basato su una vita fatta di alimentazione sana e controllata e di allenamento quotidiano. In particolare Carol è diventata ambasciatrice mondiale del “crudismo” che l’ha aiutata a mantenere negli anni un fisico perfetto.

Oggi, a 60 anni compiuti, Carol è bella quanto (se non più) di allora. E all’alba dei “suoi primi 60 anni” continua ad essere un sogno per uomini e donne.