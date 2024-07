Morto Benji Gregory, star della serie Alf. La sorella: “Era eccezionale”

L'attore Benji Gregory, noto per il ruolo del piccolo Brian nella sitcom Alf, è morto in modo inaspettato e doloroso insieme al suo cagnolino Hans

Benji Gregory è morto a soli 46 anni in modo inaspettato e doloroso. Forse a molti questo nome non dirà nulla, ma in verità parliamo di un attore che è stato protagonista di una delle serie TV più amate di sempre, in quegli anni Ottanta che hanno sfornato sitcom rimaste nella storia. Alf era proprio una di queste dove Gregory interpretava Brian, il bambino amico dello strambo alieno combinaguai proveniente dal pianeta Melmac.

Come è morto Benji Gregory, le parole della sorella

Ad anticipare la notizia è stato il portale TMZ nelle scorse ore, pubblicando il racconto di Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, sorella dell’attore. La donna ha spiegato quanto accaduto, rievocando i ricordi più belli in compagnia del suo Benji ed entrando nel merito delle cause della sua morte.

“È con il cuore pesante che la mia famiglia ha subito una perdita troppo presto. Ben era un figlio, fratello e zio eccezionale. Era divertente averlo intorno e ci faceva ridere abbastanza spesso. Eppure, frugando tra le sue cose, mi ritrovo a ridere dei suoi piccoli video o dei suoi appunti, mentre piango”, si legge nel post condiviso su Facebook. Poi la rivelazione più dolorosa: Benji Gregory è morto a soli 46 anni (compiuti lo scorso 26 maggio) nell’abitacolo della sua macchina, probabilmente a causa di un brutto colpo di calore, mentre sostava nel parcheggio di una banca di Peoria, in Arizona, insieme al suo amato cane di servizio Hans.

Probabilmente si è addormentato, complice il disturbo del sonno di cui soffriva da qualche tempo e che stava provando a curare, insieme agli altri problemi da cui era afflitto. La sorella Rebecca ha rivelato, infatti, che Gregory soffriva di depressione e disturbo bipolare.

“Non avrei mai immaginato di dover condividere questa notizia – ha scritto Camille Jazzy Jenkins, cugina dell’attore -. In totale tristezza e shock la nostra famiglia ha perso uno degli uomini più amati e meravigliosi della nostra piccola cerchia. (…) Ci è voluto un po’ di tempo per elaborare e affrontare la nostra perdita. Noi non stiamo bene, ma rincuorati sapendo che è con le sue nonne. Per favore, pregate per sua sorella, suo fratello e i genitori”.

Benji Gregory, l’enfant prodige della sitcom Alf

Aveva soltanto 8 anni quando è stato scelto per interpretare Brian, il piccolo protagonista della sitcom Alf. Una serie TV un po’ sui generis, che raccontava dell’arrivo di uno strambo e buffo alieno da un pianeta lontano proprio nel garage della famiglia Tanner. Brian e Alf sono diventati amici inseparabili alle prese con un disastro dopo l’altro, complice il carattere dell’alieno, irresistibile per ragazzini (e adulti) che tra gli anni Ottanta e Novanta hanno goduto delle risate più belle e spensierate.

Al secolo Benjamin Gregory Hertzberg, Benji Gregory si è dedicato alla recitazione sin da bambino studiando cinema all’Academy of Art College e guadagnandosi, dopo il grande successo di Alf, ruoli da guest star in una miriade di programmi TV, come A-Team e Fantasy Island, e ancora Ai confini della realtà e TJ Hooker.

La sua carriera da attore, però, si è interrotta prima del previsto quando ha deciso di lasciare le luci dello spettacolo per arruolarsi nella Marina degli Stati Uniti d’America. Lì ha studiato meteorologia e oceanografia, nel 2005 ha ricevuto un congedo medico onorevole e, poco tempo dopo, ha sposato Sarah Gregory.