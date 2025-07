Carol Alt e il grande amore per Ayrton Senna: “Mai provato nulla di così profondo”

IPA Carol Alt e Ayrton Senna

Come si può descrivere il più grande amore di una vita? Carol Alt ci ha provato, in un’intervista a La Repubblica che è stata un’occasione per tornare indietro nel tempo, ai ricordi della storia con Ayrton Senna. Entrambi erano all’apice delle rispettive carriere, lei era sposata e la relazione restò clandestina fino alla fine. O meglio, fino alla tragica fine di lui, che perse la vita in un terribile incidente sul circuito di Imola.

Carol Alt ricorda Ayrton Senna

“Ricordo tutto. È difficile parlare di una persona che è morta, perché c’è solo la mia interpretazione, la mia emozione, la mia storia. Lui non è qui per dare la sua versione”, ha esordito così Carol Alt parlando dei ricordi che la legano ancora oggi, a distanza di tanti anni, a quello che considera il suo più grande amore.

“Non ho mai provato nulla di così forte e profondo nella vita. È stato il grande spartiacque: c’è un prima e un dopo nella mia vita, e dopo non è stato mai più lo stesso – prosegue -. Ci penso ogni giorno, e c’è sempre qualcuno o qualcosa che me lo ricorda. Un autista che ti dice: ‘Sai, ti ho visto con Ayrton a Trastevere’, o a Singapore, o a Montréal, o in Brasile. È sempre nella mia vita”.

Per la modella e attrice il ricordo di questo è una dolce compagnia ma anche motivo di dolore: “Ho da poco sentito una canzone degli anni Novanta, il cuore si è fermato. Quando faccio un film e devo pensare a una scena di dolore, penso ad Ayrton. È un’emozione che è sempre appena sotto la superficie. È lì, sempre”.

Il primo incontro con il mitico pilota

Ne aveva già parlato in alcune precedenti interviste, ma ancora una volta la Alt ha deciso di raccontare il primo incontro con il pilota di Formula 1, tragicamente scomparso a soli 34 anni in un incidente nel circuito di Imola.

“Un amico mi fa: ‘Vieni a incontrare Ayrton Senna‘, e io non riuscivo a capire il nome. Lui dice: ‘È un autista’. E io: ‘Ma un autista di limousine?’. Ci incontriamo nel backstage di Ferragamo, davanti ai fotografi. Lui guarda me, non l’obiettivo. Capisco, tolgo le scarpe e lui: ‘Grazie’ [Senna era più basso di lei, ndr]. Mi rimetto le scarpe e vado nell’ufficio del mio agente”.

Subito dopo la sfilata di Ferragamo, il pilota ha invitato la modella a cena: “Io dico: ‘No, ceno con il mio agente’. Ma l’agente dice: ‘No, vai con lui’. Io avevo fame, erano le sei, dovevo aspettare tre ore. Le ho aspettate, ed è cambiata mia vita. Sono arrivata al ristorante, una tavola piena di gente, e ho visto solo lui. L’universo si è aperto, un’emozione che non avevo mai sentito prima. Ho anche capito che sarebbe stata dura, e così è stato”. La Alt era sposata con Ron Greschner, giocatore di hockey canadese, e la relazione con Senna restò clandestina fino alla morte del pilota.

Al momento dell’incidente, lei si trovava in Florida e apprese la notizia dalla TV: “Mi crollò il mondo addosso, ricordo ogni momento, anche com’ero vestita”, aveva raccontato in una precedente intervista. La sua reazione era inequivocabile, il marito capì subito e lei, il giorno dopo, decise di rivelargli tutto, lasciandolo definitivamente.