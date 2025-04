Che Dio ci aiuti 8, Suor Angela “torna” ma nessuno la vede

Fonte: Ansa Elena Sofia Ricci è Suor Angela

Nella puntata di Che Dio ci aiuti 8, andata in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 17 aprile, diversi nodi vengono al pettine. Lorenzo capisce con grande dolore, perché sua moglie Serena gli ha nascosto la malattia, tra Pietro e Cristina finalmente scatta il bacio (anzi più baci), Olly inizia a ricordare il passato e Melody e Corrado si dichiarano. Ma intanto, c’è una grande sorpresa: viene chiamata in causa Suor Angela, anche se in una modalità molto particolare.

Che Dio ci aiuti 8, è di nuovo un trionfo

Puntata dopo puntata, Che Dio ci aiuti 8 colleziona grandi successi di ascolto. Anche giovedì 17 aprile, si conferma la trasmissione più vista della serata, sebbene leggermente in calo, superando il 20% di share e battendo senza difficoltà Paola Cortellesi.

Dunque, nonostante le critiche iniziali per la mancanza di Elena Sofia Ricci (Suor Angela) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza) che hanno fatto solo sporadici camei, la serie regge molto bene e ha trovato il consenso tra gli spettatori, anche grazie alla simpatia dei nuovi giovani personaggi e ai loro intrecci amorosi.

Così, sul profilo Instagram della serie, c’è chi scrive: “Un ringraziamento speciale va a Francesca Chillemi che, prendendo il posto di Suor Angela, ha fatto sì che questa bellissima serie potesse continuare!!!!👏👏👏👏👏”; e ancora: “Bellissima puntata di una serie meravigliosa! Ci regalate: risate, emozioni, leggerezza, ilarità ma anche motivi per riflettere e capire il comportamento altrui..Direi che siete perfetti e bravissimi, davvero!!!”.

Che Dio ci aiuti 8, baci appassionati tra Pietro e Cristina

A tal proposito, la storia tra Pietro (Tommaso Donadoni) e Cristina, alias Ambrosia Caldarelli arriva a una svolta (leggi la nostra intervista ad Ambrosia Caldarelli). Dopo una serie di dissapori e incomprensioni, entrambi cedono ai loro sentimenti e finalmente si baciano. Anzi, non fanno altro che baciarsi.

Adesso al loro amore c’è solo un ostacolo, la regola della Casa del Sorriso secondo la quale il figlio del direttore non deve avere alcuna relazione con le ragazze ospitate. Così, Pietro e Cristina cercano di trovare il momento giusto per rivelare a Lorenzo (Giovanni Scifoni) il loro legame, ovviamente con la complicità di Suor Azzurra, ossia Francesca Chillemi. Ovviamente si scatena un gioco di equivoci molto divertenti.

Solo alla fine della puntata, Lorenzo scopre Pietro e Cristina baciarsi e questo provoca in lui uno choc: sviene. Insomma, come direbbe Suor Costanza: “Qualcuno ha fatto ZAC“.

Che Dio ci aiuti 8, l’intervento di Suor Angela

Prima, c’è però un’altra questione che va affrontata. Infatti, Lorenzo e i suoi figli soffrono perché Serena, rispettivamente moglie e mamma, non ha rivelato loro di avere un tumore, prima di morire.

Azzurra vuole fare qualcosa per aiutarli e così telefona a Suor Angela. Ecco il suo grande ritorno. Ma in realtà nessuno la vede e la sente. Infatti, Angela richiama Azzurra e le spiega la scelta di Serena, con la quale erano amiche. Ma noi lo sappiamo solo tramite Azzurra. Insomma, è un escamotage per far sentire la presenza della suora più amata delle fiction, ma alla fine lei non c’è.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni della puntata del 24 aprile

Che Dio ci aiuti 8 torna in prima serata su Rai 1, giovedì 24 aprile, con i due episodi, Fuori dal Mondo e Mai abbastanza dove ci saranno due grandi ritorni.

Infatti, Suor Costanza, che avevamo già visto qualche puntata fa, si presenta alla Casa del Sorriso in ambulanza, ma qualcosa non convince Azzurra. La madre superiora è infatti preoccupata per una novizia. Intanto, Melody e Corrado si trovano per il loro primo appuntamento.

Ma Azzurra riceve un’altra visita speciale, quella di sua sorella Rosa, con il compagno e il figlio. Rosa ha bisogno di consigli, ma forse non sta dicendo tutta la verità.