Che Dio ci aiuti 8, Suor Costanza ritorna e travolge ogni cosa. “Deve restare tutte le puntate”

Fonte: Ansa Valeria Fabrizi è Suor Costanza

La terza puntata di Che Dio ci aiuti 8 è andata in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 13 marzo. Grande protagonista è stata Suor Costanza, interpretata magistralmente da Valeria Fabrizi, uno dei personaggi più amati dell’intera serie che in questa stagione si limita a fare da guest star come Elena Sofia Ricci, alias Suor Angela.

Che Dio ci aiuti 8 prende il giusto ritmo e gli ascolti salgono

Sarà stata la presenza di Suor Costanza, ma la terza puntata di Che Dio ci aiuti 8 è stata decisamente più dinamica e divertente delle due precedenti.

La fiction con protagonista assoluta Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra finalmente sembra aver preso il giusto ritmo ed è sta premiata anche negli ascolti tv, confermandosi il programma più visto del giovedì sera con il 21,4% di share. Dunque, il gradimento dei telespettatori sale.

Che Dio ci aiuti 8, il ritorno di Suor Costanza

Suor Costanza (Valeria Fabrizi) è di passaggio a Roma, perché deve incontrare il Santo Padre e naturalmente va a trovare Azzurra nella Casa famiglia dove la situazione è piuttosto caotica.

La visita della Madre Superiora però non è solo di piacere. Infatti, porta ad Azzurra una lettera d’incarico come responsabile di una missione in Perù. Quello che aveva sempre sognato. Ma adesso che in Casa famiglia il legame con le ragazze è sempre più stretto, Azzurra non vuole lasciarle, sente che hanno bisogno di loro.

Ma soprattutto è il pubblico che non vuole più lasciare andare Suor Costanza, come si legge nei commenti sul profilo Instagram della serie. “Vogliamo suor Costanza, con suor Angela e Azzurra! Come all’inizio”; “Bellissima scena, l’unica pecca è che non resti in tutte le puntate.. è un personaggio fondamentale che da tanto ❤️.

E ancora: “Lei é stata un albero dove ognuno di noi ha costruito il proprio nido”: da queste parole di Suor Azzurra si evince la grandissima e straordinaria importanza che Suor Costanza ha costituito sia per Azzurra che per Suor Angela. Un pilastro ineguagliabile e un faro guida. La sua mancanza si sente tanto. Come sarebbe bello se ognuno di noi avesse una Suor Costanza nella propria vita! ❤️😍”. “Suor Costanza ha fatto brillare la puntata ieri UNICA, mancava Suor Angela ❤️”.

Non mancano le proteste accese: “Talmente importante che la avete quasi eliminata dalla narrazione. Ridurre una attrice del calibro di Valeria Fabrizi a fare qualche macchietta col lambrusco in mano significa avere perso l’occasione di portare spessore nella fiction.”

Che Dio ci aiuti 8, l’equivoco profetico sul Papa

Nel frattempo, tornando alla fiction, Azzurra viene a sapere che c’è stato uno scambio di persona. Non è la sua Suor Costanza ad essere stata invitata all’incontro con il Papa, ma un’altra omonima e più giovane. Non sa come dirlo alla Madre Superiora che ci tiene così tanto a vedere il Pontefice e così inizia a inventarsi delle scuse per farle intendere che l’udienza è saltata.

Tra queste ce ne è una che sembra quasi profetica, alludendo a un’influenza del Pontefice che gli impedisce di mantenere fede ai suoi impegni. Questo non ci può non far pensare ai reali problemi di salute che Papa Francesco sta affrontando in questo momento.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni della puntata del 27 marzo

Per sapere cosa accadrà ad Azzurra e alle sue ragazze dovremo aspettare 15 giorni. Infatti, la puntata del 20 marzo slitta al 27 a causa della partita Italia-Germania.

Nella quarta puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda su Rai 1 il 27 marzo e composta dai due episodi, Per te e Ritorno al futuro, Lorenzo (Giovanni Scifoni) scopre un’amara verità che sfocerà in un tremendo litigio. Mentre Azzurra, nel tentativo di aiutare Cristina, la mette nei guai.