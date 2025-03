Che Dio ci aiuti 8, “pessima stagione, bocciata”. Il pubblico si divide sulla seconda puntata

Fonte: Ufficio stampa Rai Giovanni Scifoni e Francesca Chillemi in "Che Dio ci aiuti 8"

Nella seconda puntata di Che Dio ci aiuti 8, andata in onda su Rai 1 giovedì 6 marzo, le vicende di Suor Azzurra (Francesca Chillemi) con le sue ragazze e del direttore della casa-famiglia, Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni) con la sua famiglia iniziano a delinearsi. Ma non tutto scorre liscio, infatti l’assenza di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi) si sente e il pubblico le reclama.

Che Dio ci aiuti 8, gli ascolti calano

Il disappunto dei telespettatori non impedisce a Che Dio ci aiuti 8 di conquistare il podio degli ascolti tv per la seconda volta di seguito, ottenendo oltre il 20% di share, dopo il successo della prima puntata. Ma Azzurra e le sue ragazze devono stare attente, infatti il dato è in leggera flessione, perché non tutti sono convinti della tenuta della serie.

Tra l’altro, se nella prima puntata è comparsa Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, e se nella terza ritorna anche la mitica Suor Costanza, alias Valeria Fabrizi, nella seconda Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni si sono trovati da soli a reggere il peso della fiction. E lo hanno fatto comunque molto bene, visto che hanno saputo incollare al piccolo schermo la maggior parte del pubblico televisivo italiano. Ma non è bastato a risparmiarli dalle critiche.

Che Dio ci aiuti 8, le proteste del pubblico

Così sul profilo Instagram ufficiale di Che Dio ci aiuti qualcuno si lamenta che l’ottava stagione è poco convincente e che la trama non appassiona come un tempo.

“Onestamente questa stagione non mi sta piacendo per niente Azzurra da sola non rende. Si sente la mancanza di suor Costanza e senza suor Angela non sarà mai lo stesso… sarebbe stato meglio chiuderla li. È lento noioso prevedibile… è come se si stesse trascinando qualcosa che non ha più niente da dare. Il personaggio di Azzurra era ironico a tratti comico qui è come se dovesse impersonare suor Angela ma le riesce maluccio. A me personalmente non sta piacendo”.

E ancora: “Pessima stagione !!! 👎👎👎 non mi ha proprio preso fin dalla prima puntata.. minsono addormentata…. ho detto la guarda ieri e nn mi ha preso nemmeno la 2 puntata… nn c’è entusiasmo eccitazione nelle storie.. mancano suor Angela e suor costanza e il loro movimento. Per me che dio ci aiuti 8 bocciato!!! Le altre 7 sono state bellissime”.

Giudizi davvero duri che però non trovano il consenso di tutto. Infatti c’è chi risponde per le rime a queste critiche: “Sempre che avete da dire 😢 e una stagione bellissima sono tutti bravissimi e Azzurra e sempre divertente”.

Che Dio ci aiuti 8, il momento nostalgia di Azzurra che piace tantissimo

A proposito di Azzurra, alias Francesca Chillemi, ha saputo sbloccare ricordi cari a tutti i fan della serie. Come quando Melody (Bianca Panconi) si è presentata con una borsa griffata, ovviamente prestatale dalla suora più glamour d’Italia, mentre a tavola si conversava di Chagall e subito Azzurra salta su a correggere: “È Chanel”.

Altro momento nostalgia si è creato quando Azzurra regala alle ragazze degli improponibili pigiami da indossare tutte insieme per ritrovarsi la sera a chiacchierare prima di andare a letto, come quando lei lo faceva con le sue compagne Giulia (Serena Rossi), Margherita (Miriam Dalmazio, oggi in Rocco Schiavone 6), Nina (Laura Gavlan).

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni puntata 13 marzo con Suor Costanza

La terza puntata di Che Dio ci aiuti 8, composta dai due episodi La vita che vorrei e Madri, va in onda giovedì 13 marzo, in prima serata su Rai 1. Mentre Lorenzo si impegna ad aiutare il figlio di un suo compagno di università, Azzurra ha la possibilità di riabbracciare Suor Costanza che è di passaggio a Roma per incontrare il Papa.

La suora porta ad Azzurra un bellissima notizia, infatti è stata scelta per una missione in Perù. Ma questo la mette in grave difficoltà, perché è indecisa se realizzare il suo sogno o restare alla Casa del Sorriso che non vuole lasciare.