Don Matteo 15, arriva Valeria Fabrizi: lo scambio con Che Dio ci aiuti

La nuova stagione dell'amata fiction è attualmente in lavorazione e arriverà su Rai 1 nel 2026: tra le new entry anche Diletta Leotta

Getty Images Valeria Fabrizi

Gradita sorpresa nel cast di Don Matteo 15. Negli episodi della nuova stagione ci sarà anche Valeria Fabrizi. E non con un ruolo qualsiasi bensì con quello di Suor Costanza, già protagonista di un’altra amata fiction Rai, Che Dio ci aiuti.

Suor Costanza, da Che Dio ci aiuti a Don Matteo 15

Il personaggio di Suor Costanza, che diverte il pubblico di Che Dio ci aiuti da oltre dieci anni, apparirà nei nuovi episodi di Don Matteo, con protagonista Raoul Bova dopo l’addio di Terence Hill. A farlo sapere l’attrice Valeria Fabrizi: entrambe le serie sono prodotte dalla Lux Vide.

“Sono entrata in una cosa più bella per me in questo momento – ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a Spettacolo Mania – sono in Don Matteo, è una cosa che ho chiesto io, per cambiare, sono molto felice”.

“Sarò sempre Suor Costanza – ha aggiunto l’attrice 88enne – Ci sarà un crossover, sono contentissima di lavorare con i colleghi nuovi. Ci aiutiamo a vicenda con le idee per fare il meglio. Sarà divertentissimo”.

Un annuncio che ha entusiasmato i fan, che non vedono l’ora di vedere le interazioni tra Suor Costanza e il Maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica. Due personaggi travolgenti, sopra le righe e in grado di regalare una risata dietro l’altra.

Nonostante la sua apparizione in Don Matteo 15, che dovrebbe essere per diversi episodi, la presenza della Fabrizi è confermata anche nella prossima stagione di Che Dio ci aiuti. Ma al momento il set di quest’ultima serie è fermo per via della gravidanza complicata di Francesca Chillemi.

In realtà il ruolo di Suor Costanza era stato eliminato dagli autori di Che Dio ci aiuti ma è stato poi reintrodotto dietro insistenza di Valeria Fabrizi.

“Mi sono battuta per fare Suor Costanza. Eh, sì: l’avevano proprio completamente eliminata. Perché, avendo una certa età pensano sempre che… e io invece qua sto, non mollo!”, ha detto tempo fa l’attrice.

“Dico: ma siete pazzi? È come togliere Frassica da Don Matteo. È la parte comica, brillante, la leggerezza”. Valeria Fabrizi non ha proprio voglia di andare in pensione, anzi. E grazie al mitico ruolo di Suor Costanza è pronta a raddoppiare in tv.

Le altre novità di Don Matteo 15

Le riprese di Don Matteo 15 con Raoul Bova sono iniziate a fine giugno negli studi Lux Vide di Formello. A settembre, la troupe si sposterà a Spoleto. La nuova stagione, che andrà in onda prossimamente su Rai1 (molto probabilmente nei primi mesi del 2026), sarà composta da dieci episodi e promette emozioni e tanti colpi di scena.

Valeria Fabrizi non è l’unica new entry del cast. In un episodio, infatti, ci sarà anche Diletta Leotta, che torna a recitare dopo alcune esperienze cinematografiche. Non si conoscono i dettagli della sua parte ma pare che porterà scompiglio nella trama.

Un po’ com’era stato per il personaggio interpretato da Belen Rodriguez nel 2016: anche la soubrette argentina era arrivata sul set di Don Matteo come guest star del primo episodio della decima stagione.

Puntata che era stata seguita da quasi 10 milioni di spettatori e consacrato il successo della fiction di Rai 1 negli annali televisivi.