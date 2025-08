Raoul Bova licenziato da Don Matteo? Cosa c’è di vero nell’ultima indiscrezione

Raoul Bova travolto da un vero e proprio terremoto. Privato ma forse anche professionale. Secondo qualcuno, infatti, l’attore rischierebbe il posto da protagonista in Don Matteo, fiction di successo dove qualche anno fa aveva raccolto l’eredità di Terence Hill. In realtà, però, al momento non ci sarebbe nulla di effettivamente concreto dietro questo rumor.

Raoul Bova non sarà più Don Matteo dopo lo scandalo?

A riportare l’indiscrezione è stato il settimanale Di Più Tv. “Raoul Bova rischia di perdere pure il suo ruolo in Don Matteo, fiction di punta della Rai, dove tre anni fa ha preso il posto del grande Terence Hill, interpretando il gentile e affidabile Don Massimo“, questo il virgolettato completo riportato dal settimanale.

La notizia ha lasciato di sorpresa un po’ tutti visto che le riprese della quindicesima stagione sono attualmente in corso. E proprio in virtù di questo il posto di Raoul sarebbe ancora salvo.

Lo assicura Fanpage, che riporta che “il ruolo in Don Matteo 15 non è in alcun modo messo in discussione e che, al momento, la sua vicenda strettamente privata, con relativa separazione da Rocio Munoz Morales, non avrebbe giustamente intaccato il contributo che ha dato al prodotto Lux Vide e Rai con enorme successo”.

E ancora: “Non c’è spazio per accogliere l’idea che un ritorno di Terence Hill sia la exit strategy perfetta per aggirare l’ostacolo, visto che questa percezione non risiederebbe in cabina di regia”.

Ovviamente la risposta del pubblico potrebbe cambiare tutto. Saranno gli ascolti a determinare se la vicenda privata di Raoul Bova ha intaccato anche la sua immagine lavorativa, fino ad oggi ben solida dopo venti anni di carriera, sapientemente costruita tra l’Italia e l’estero.

Una vicenda tra l’altro tutta da chiarire, che va al di là della semplice cronaca rosa visto che l’attore 53enne ha deciso di procedere per vie legali dopo i ricatti subiti e l’umiliazione social che hanno ridicolizzato senza pietà la sua persona.

Don Matteo tornerà presto in televisione

Alla presentazione dei nuovi palinsesti, che si è tenuta lo scorso giugno a Napoli, la Rai ha confermato il ritorno di Don Matteo nella prossima stagione televisiva. Del resto è una delle serie più amate e seguite in Italia.

Le riprese sono attualmente in corso e il personaggio di Raoul Bova continua a essere centrale nella storia. Nel cast non mancano Nino Frassica, Nathalie Guetta, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini, Irene Giancontieri, Fiamma Parente, Edoardo Miulli, Francesco Scali.

E ci sono delle new entry di spessore: Diletta Leotta sarà guest star di un episodio. In un altro, invece, ci sarà – direttamente da Che Dio ci aiuti – Suor Costanza, alias Valeria Fabrizi.

Nei nuovi episodi Don Massimo si ritroverà a prendersi cura di un’adolescente incinta, Maria, che ha perso la memoria dopo un’aggressione. Il sacerdote la terrà in canonica e, per aiutarla a ricordare chi sia, inizierà ad indagare sul suo passato, scoprendo una situazione pericolosa dalla quale deve essere messa in salvo.

Prodotto da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, la nuova stagione di Don Matteo andrà in onda il prossimo inverno in dieci prime serate su Rai 1.