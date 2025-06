Terence Hill, addio a Don Matteo: la puntata di stasera dove tutto finisce

Terence Hill dice addio a Don Matteo dopo 22 anni. La puntata di stasera su Rai 1 segna una svolta nella fiction: tutti in lacrime per l'ultimo saluto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ansa Don Matteo, Terence Hill

Rai 1 trasmette in replica Don Matteo 13, la stagione in cui Terence Hill lascia la tonaca più famosa d’Italia. E la puntata di stasera, giovedì 12 giugno, è quella in cui dice definitivamente addio e arriva al suo posto Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

Terence Hill, l’addio a Don Matteo nella puntata di oggi 12 giugno

Dunque ci siamo. Nella puntata di Don Matteo 13, in onda oggi 12 giugno in prima serata su Rai 1, Terence Hill lascia per sempre Don Matteo.

L’episodio s’intitola, Così vicini, così lontani, è il quarto della tredicesima stagione di Don Matteo. Anche se la trama apparentemente non si discosta dal solito schema, si tratta di una puntata spartiacque, perché segna la fine di un’epoca. Infatti, dopo 22 anni Terence Hill/Don Matteo se ne va, lascia i suoi parrocchiani, il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e parte per una missione segreta e pericolosa.

Al suo posto arriva Don Massimo (Raoul Bova), che nella vita secolare si chiama anche lui Matteo, e ha un passato da carabiniere, ma ha lasciato l’arma e ha preso i voti dopo che ha causato involontariamente la morte di un bambino durante una missione.

Don Massimo diventa il protagonista della fiction dalla quinta puntata della tredicesima stagione e poi sarà amatissimo nella 14esima dove conosceremo anche sua sorella. Ma non anticipiamo e concentriamoci sull’addio di Terence Hill.

Don Matteo 13, Terence Hill se ne va: trama della puntata del 12 giugno

Nell’episodio Così vicino, così lontano, che vede l’uscita di scena di Terence Hill come Don Matteo, una giovane donna si presenta in canonica da Don Matteo per confessarsi, ma prima che questi abbia finito la donna scappa. Il giorno dopo, questa viene trovata morta a bordo della piscina di una SPA ed il principale sospettato è Franco Fanelli, fratellastro di Marco Nardi, avuto dalla relazione del padre con un’altra donna, e con cui Marco non ha mai avuto un buon rapporto.

Intanto, il Maresciallo Cecchini scopre che ultimamente su Internet sta circolando un romanzo dove il protagonista, il cui nome è “Gecchini”, è ispirato a lui; dapprima pensa che questa sia una cosa positiva, ma piano piano iniziano a venire fuori diversi problemi, come il fatto che tutta Spoleto lo accusi di provarci con le donne della città. E poi arriva la visita del Tenente Colonnello Valente a Spoleto per capire perché il Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) è rimasta lì per così tanto tempo, anziché accettare l’incarico che avrebbe dato una svolta alla sua carriera.

Nell’ultima sequenza, Don Matteo spegne una ad una tutte le luci della canonica, controlla che la perpetua Natalina dorma, rimbocca le coperte ai piccoli ospiti della canonica. Va in chiesa, si siede a cavalcioni su una sedie e guarda i Crocefisso. Poi viene condotto da qualcuno all’interno di un’auto coi vetri oscurati e scompare nella notte. È l’addio di Don Matteo.

Don Matteo 15, la risposta della Rai

Mentre tutti i fan della serie si disperano, perché Terence Hill ha deciso di lasciarla, già chiedono qualche anticipazione sulla quindicesima stagione di Don Matteo.

La quattordicesima con Raoul Bova assoluto protagonista è stata un successo. Sul profilo Instagram della fiction qualcuno scrive: “Carissimo admin ma qualche foto delle riprese della nuova stagione di Don Matteo???”. E la risposta della Rai arriva prontamente: “Ci stiamo lavorando… ⏳😉🩵”.