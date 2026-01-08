Don Matteo 15, trama, cast e la marescialla che dà del filo da torcere a Cecchini

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Raoul Bova

Torna finalmente una delle fiction più amate dagli italiani: a partire dall’8 gennaio torna con 10 episodi una delle serie più longeve e seguite di Rai1, Don Matteo. La nuova stagione vede tornare sul piccolo schermo i volti storici che hanno accompagnato il pubblico dagli anni 2000 ad oggi, a partire dalla prima storica stagione con Terence Hill.

Il protagonista indiscusso della 15° stagione sarà ancora una volta Raoul Bova che torna a vestire i panni di Don Massimo, ormai entrato a pieno diritto anche nel cuore delle spettatrici più nostalgiche. Il confronto con Terence Hill è stato inevitabile, ma stagione dopo stagione Bova ha costruito un personaggio diverso, più tormentato, più umano, capace di mostrare dubbi, ferite e silenzi che parlano più di mille prediche. Ed è proprio questa sua vulnerabilità a renderlo irresistibile: Don Massimo non è un prete perfetto, ma un uomo che cerca di fare la cosa giusta, anche quando il passato bussa forte alla porta.

Don Matteo 15, tornano le indagini di Roul Bova e Nino Frassica

La nuova stagione di Don Matteo si muove come sempre in maniera magistrale tra indagini e misteri, senza mai perdere di vista l’importanza delle relazioni e soprattutto del cuore. Tutti i protagonisti infatti avranno a che fare con i sentimenti e con le relazioni, da quelle familiari a quelle professionali: Spoleto diventa così lo scenario perfetto di un microcosmo emotivo in cui ogni personaggio sembra attraversare una piccola rivoluzione interiore.

A tentare di rubare la scena a Don Massimo, interpretato da Roul Bova, ci sarà come sempre il maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica, che riesce sempre a essere leggero senza mai diventare superficiale. Le sue dinamiche con la nuova marescialla Caterina Provvedi, interpretata da Irene Giancontieri, regaleranno momenti di pura ironia, suggerendo una riflessione sul cambiamento e sull’accettazione di nuove figure in un equilibrio ormai consolidato e dando vita a quel tipo di comicità che fa sorridere, ma che lascia sempre spazio alle emozioni.

La nuova marescialla infatti, trasferita a causa di un disguido proprio nella caserma di Cecchini, si contenderà con lui il posto, dandogli parecchio filo da torcere. Come sempre accanto a Don Massimo ci saranno gli instancabili Natalina e Pippo, ma anche la coppia formata dal Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), sorella di Don Massimo.

Anticipazioni Don Matteo 15 e cast dei vari episodi

Tra le storie più forti di Don Matteo 15 c’è quella di Maria (interpretata da Fiamma Parente), una ragazza giovanissima, incinta e senza memoria, che irrompe nella vita della canonica come una bomba emotiva. La sua presenza costringerà tutti a confrontarsi con temi delicati come la maternità, l’abbandono e il bisogno disperato di essere ascoltati.

Tra i protagonisti delle varie puntate però ci sarà posto per altri nomi illustri del mondo dello spettacolo e della tv che daranno ciascuno il proprio contributo alle trame investigative e non, da Diletta Leotta a Max Tortora e Tosca D’Aquino, passando per Valeria Fabrizi, Alessandro Borghese, Giulio Beranek e Carolina Benvenga.

Quando andrà in onda Don Matteo 15 e dove vederlo

La 15° edizione di Don Matteo andrà in onda a partire da giovedì 8 gennaio per 10 episodi complessivi con la regia di Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. Il pubblico potrà seguire le avventure di Don Massimo, del Maresciallo Cecchini e degli altri protagonisti dell’amata fiction ogni giovedì sera in diretta su Rai1 e in streaming su Raiplay, la piattaforma digitale della Rai che consente di rivedere ogni puntata in qualsiasi momento. Inoltre, le repliche saranno trasmesse su Rai Premium, permettendo così davvero a tutti gli spettatori l’opportunità di non perdersi neanche un episodio.

