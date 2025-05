Don Matteo, torna Terence Hill su Rai 1: “Emozioni incredibili”

Fonte: Ansa Don Matteo, Terence Hill

Su Rai 1 Terence Hill torna nei panni di Don Matteo, giovedì 22 maggio in prima serata. Il pubblico televisivo è entusiasta della notizia, perché nonostante il successo della fiction e la bravura di Raoul Bova, lui manca. Ma c’è un ma.

Don Matteo, torna Terence Hill ma è una replica

Infatti, le puntate di Don Matteo che vanno in onda da giovedì 22 maggio sono repliche. Come ha ironizzato Fiorello, l’estate si sta avvicinando e in Rai il palinsesto sa di già visto, nel senso che vengono trasmesse le stagioni passate delle fiction più amate.

Ed è esattamente quello che accade per Don Matteo. In programmazione c’è la tredicesima stagione, quella andata in onda per la prima volta tre anni e che ha visto la fine dell’era Terence Hill. Don Matteo lascia proprio in questa edizione il testimone a Don Massimo, magistralmente interpretato da Raoul Bova. Quest’ultimo si sta dimostrando un degno sostituto di Terence Hill. Infatti, la 14esima stagione, quella che ha debuttato lo scorso autunno è stata un successo strepitoso, merito anche dei nuovi personaggi, come il capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia (Federica Sabatini), sorella di Don Massimo.

Nella tredicesima stagione invece, non solo ritroviamo Don Matteo – anche se per poco – ma pure la capitana Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il pm Nardi (Maurizio Lastrico).

Il ritorno di Don Matteo, l’entusiasmo dei fan

Anche se si tratta solo di una replica, i fan sono entusiasti all’idea di rivedere le puntate di Don Matteo 13. Per molti questa è una stagione cult, per quanto triste. Infatti, segna la fine di un’era con Don Matteo che parte e lascia il suo posto a Don Massimo. Ma proprio questo passaggio di testimone la rende speciale.

Sul profilo Instagram della fiction è stata annunciata la messa in onda della prima puntata per giovedì 22 maggio e in molti plaudono all’appuntamento. C’è chi scrive: “Non vedo l’ora di rivedervi! Grazie di cuore! ☺️❤️👏👏👏”; altri: “Non potrei perdere assolutamente una delle mie stagioni preferite, l’ultima con protagonista il grandissimo Terence Hill, l’unico vero Don Matteo, infatti Don Matteo 13 è una stagione storica proprio per questo ❤️❤️❤️”; “so tutte le battute a memoria”; “sta sera nessuno deve rivolgermi la parola”.

Don Matteo, la pretesa dei fan

All’entusiasmo del pubblico, si unisce per una sorta di protesta. Infatti, Terence Hill manca moltissimo anche se la serie regge senza di lui. Indubbiamente, Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e tutti gli altri personaggi storici della fiction mantengono viva l’atmosfera di leggerezza e famiglia che l’ha sempre contraddistinta. Ma Terence Hill era pur sempre il protagonista e la serie prende il nome dal personaggio che interpretava, Don Matteo appunto.

Così qualcuno lancia un appello: “Sarebbe bello se per la 15’ stagione, ci fosse una piccola partecipazione di Terence Hill ❤️”.

Don Matteo 13, la trama della puntata del 22 maggio

Nella prima puntata di Don Matteo 13, intitolata Il giorno perfetto, sono in corso i preparativi per celebrare i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo, e naturalmente Cecchini è in prima linea. Insieme a lui anche Anna e Marco, che dopo tante peripezie sentimentali si sono ormai ritrovati come migliori amici O forse no?

Gli ospiti in arrivo sono tanti: tra loro Sergio, che finalmente uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena, ma anche il Colonnello Anceschi, amico di lunga data del Maresciallo e di Don Matteo, insieme con la giovane figlia Valentina. La ragazza sembra portarsi dentro un trauma irrisolto, di cui il padre non sa nulla. Ma la festa è adombrata dal ritrovamento del cadavere di una donna.