Tosca D’Aquino, su Instagram il piede fasciato: incidente per le vie di Roma

Brutta disavventura per Tosca D’Aquino che con un post su Instagram ha rivelato di aver avuto un infortunio. L’attrice napoletana ha condiviso con i suoi follower uno scatto che ritrae la sua gamba completamente fasciata, fino alla tibia. Lei naturalmente è seduta sul divano e dovrà stare a riposo per un po’ di tempo, impossibilitata a muoversi e fare sforzi.

L’attrice napoletana è una delle artiste più amate dal pubblico, apprezzata per il suo talento e la sua proverbiale ironia. Che però in quest’occasione ha accantonato, lasciando spazio a parole ricche di amarezza e indignazione. “Una brutta distorsione alla caviglia, cadendo in una fantastica buca sul marciapiede! Scandaloso”, ha scritto la D’Aquino nel post, denunciando un’eccessiva incuranza del suolo pubblico. Cosa che, di fatto, avrebbe potuto sortire effetti ancor più gravi sulla sua salute, come su quella di chiunque altro.

Tosca D’Aquino ha spiegato ai suoi follower che stava camminando normalmente per strada, indossando delle semplici scarpe da ginnastica. Fan e amici non hanno tardato a scrivere dei commenti piuttosto preoccupati, ma al contempo solidali nei confronti dell’attrice. “Tesoro mi dispiace”, ha scritto Enrico Brignano che vedremo l’11 aprile tra gli ospiti di Domenica In.

Anche Elena Sofia Ricci ha voluto commentare l’accaduto, esprimendo tutto il suo dispiacere per l’incidente dell’amica e collega ma aggiungendo che anche lei ha qualche guaio con la schiena e dovrà operarsi. “Unite nei dolori”, ha ironizzato. E ancora non sono mancati i commenti di altri Vip come Monica Leofreddi, Roberta Lanfranchi, Jane Alexander, Sabrina Salerno, Alena Seredova e tanti altre.

Dai commenti al post si evince quanto Tosca D’Aquino sia amata dagli amici, ma soprattutto dal pubblico. Classe 1966, l’attrice napoletana ha alle spalle una carriera ricca di grandi successi, sia nel mondo della tv e del cinema che sul palcoscenico. Appassionata di recitazione sin da giovanissima, il pubblico l’ha apprezzata sin dal suo esordio cinematografico nel 1988 con il film Rimini Rimini – Un anno dopo. Di recente è stata tra le protagoniste della serie tv I bastardi di Pizzofalcone e ha vinto la seconda edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition nel 2017.

Tosca è sposata dal 2013 con il produttore Massimo Martino, dal quale ha avuto il figlio Francesco. L’attrice ha anche un altro figlio di nome Edoardo, nato dal precedente matrimonio con Mauro Gabrielli.