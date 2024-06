Le pagelle di Gigi Uno come te, andato in onda su Rai Uno il 13 giugno 2024

Fonte: IPA Gigi D'Alessio

Gigi D’Alessio è stato protagonista di una nuova serata evento dalla splendida Piazza Plebiscito a Napoli. Lo spettacolo musicale, Gigi Uno come te, trasmesso su Rai Uno, è stato arricchito da diversi ospiti e da alcuni amici speciali del cantante. Già in apertura, l’artista ha voluto dividere il palco con Clementino, Geolier e Gue Pequeno, la nuova generazione della musica napoletana.

Napoli, sempre stupenda: voto 10

Napoli è una città stupenda ma, il cuore del capoluogo campano, piazza Plebiscito, illuminata dalle luci del palco dello spettacolo Gigi Uno come te è sembrato ancora più magnifico. Oltre alle bellezze artistiche, il calore dei napoletani è stato protagonista della serata. Il pubblico, presente in piazza dal vivo, infatti, ha cantato le diverse canzoni che sono state protagoniste dello show televisivo, a squarciagola, commovendo lo stesso Gigi D’Alessio, quando hanno cantato, completamente da soli, tutta la canzone Non dirgli mai.

Elodie, sottotono: voto 6

Una delle prime ospiti a calcare il palco dello show musicale Gigi Uno come te, direttamente da Piazza Plebiscito a Napoli, è stata Elodie. La cantante, infatti, ha fatto un’entrata pazzesca, comparendo dal sottopalco, attraverso una botola, nelle prime battute del concerto. L’artista ha scelto di essere elegantissima per quest’occasione così speciale ma, avendo abituato il pubblico a dei look davvero sorprendenti, sembrava, stavolta, un po’ sottotono.

Elodie, infatti, indossava un abito nero lungo fino a piedi e con uno spacco sulla gamba destra, abbinato a dei sandali in tina. Il vestito era semplicissimo e arricchito solo da un’arricciatura sul lato destro e alcuni fili pendenti. Anche i gioielli erano minimal, visto che l’artista indossava solo un paio di orecchini a boccola in oro. Si poteva fare di più? In ogni caso Gigi D’Alessio ha lodato le sue doti canore, anche in lingua partenopea, definendola: “Napoletana nell’anima”.

Fiorella Mannoia, superlativa: voto 10

Regina di stile e di doti artistiche, Fiorella Mannoia è arrivata sul palco di Gigi Uno come te come un uragano, visto che ha cominciato, subito a cantare e muoversi sulle note di O sarracino. La “Signora della canzone italiana”, come l’ha definita Gigi D’Alessio, che ha da poco compiuto 70 anni, ha mostrato le sue doti artistiche e ha fatto ballare tutto il pubblico, insieme a lei.

Fiorella Mannoia è stata sorprendete anche nel look. La cantante, infatti, ha indossato un completo pantalone nero e bustier in tinta, con ricami di pizzo. Per entrare ancora di più nella parte, l’artista si è presentata sul palco a piedi nudi.

Alessandro Amoroso, fuori dal coro: voto 8

Quasi tutte le donne che hanno preso parte allo spettacolo Gigi Uno come te, andato in onda il 13 giugno 2024, hanno indossato dei look di colore nero. A spezzare questa scelta stilistica monocolore ci ha pensato Alessandra Amoroso, che è arrivata sul palco con un abito bianco, che le dava molta luce. La cantante pugliese ha scelto per l’occasione un vestito aderente, al ginocchio, con un profondo spacco sulla gamba sinistra. L’abito le lasciava la schiena completamente nuda e aveva uno scollo morbido. Per arricchire il suo look, Alessandra Amoroso ha scelto un bracciale largo, nero e rigido e degli stivali neri al ginocchio, con trama a rete.