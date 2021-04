Domenica In 11 aprile: gli ospiti di Mara Venier

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

La domenica pomeriggio di Rai 1 si preannuncia, come sempre, ricca di ospiti e momenti emozionanti. Mara Venier e la sua Domenica In tornano l’11 aprile con una puntata dedicata ai grandi nomi dello spettacolo e ai personaggi del momento. Come di consueto il talk domenicale prenderà il via alle 14 circa, subito dopo il Tg1.

Mara Venier si conferma una padrona di casa eccezionale ed è soprattutto merito suo se il programma raggiunge ogni domenica ascolti invidiabili. Complice la sua grande empatia, che dimostra di volta in volta con i suoi graditi ospiti, ma anche la spontaneità e la genuinità che l’hanno consacrata una delle conduttrici più amate dal pubblico televisivo.

Come anticipato da TV Blog, domenica 11 aprile gli studi televisivi intitolati alla memoria di Fabrizio Frizzi ospiteranno un parterre di personaggi molto amati dai telespettatori. A cominciare da Enrico Brignano, l’attore e comico originario di Roma che sta vivendo un momento d’oro insieme alla compagna Flora Canto. L’ex tronista di Uomini & Donne, infatti, è in attesa di un bel maschietto, il secondo figlio di Brignano dopo la piccola Martina, nata nel 2017.

Dopo lo strabiliante successo di LOL – Chi Ride è Fuori, Mara Venier si prepara a ospitare anche Fedez. Il rapper e marito di Chiara Ferragni ha condotto le sei puntate del programma trasmesso da Amazon Prime Video, dimostrandosi all’altezza del compito. Anche per lui è un periodo davvero speciale. Reduce dal secondo posto a Sanremo 2021 al fianco di Francesca Michielin (anche lei tra gli ospiti della puntata) e a tre anni dalla nascita del piccolo Leone Lucia, Fedez è diventato papà per la seconda volta di una bimba, Vittoria.

Tra gli ospiti di Mara Venier anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Il cantautore sarà presente in studio dopo aver saltato la scorsa puntata e, naturalmente, sarà protagonista di un’intensa ed emozionante intervista, com’è nello stile della padrona di casa. Pupo è stato tra i protagonisti della quinta edizione del GF Vip, voluto in veste di opinionista da Alfonso Signorini, ma ha alle spalle una lunga e prolifica carriera musicale, oltre che una vita privata intensa e molto particolare.

La puntata dell’11 aprile ospiterà anche la conduttrice Rita Dalla Chiesa e l’attore Vincenzo De Lucia, ormai fisso negli studi di Domenica In e pronto a deliziare e divertire il pubblico con le sue proverbiali imitazioni.

Come di consueto, la prima parte della puntata sarà dedicata all’emergenza Covid 19 e alla campagna vaccinale in corso. Mara Venier ne discuterà con Luca Richeldi, direttore dell’Unità operativa di Pneumologia del Gemelli di Roma, il professor Matteo Bassetti e il giornalista Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale.