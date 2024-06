Tosca si è sposata: il “sì” della cantante a Massimo Venturiello

Fonte: IPA La cantante Tosca Donati

Fiori d’arancio per la cantante Tosca Donati, che ha condiviso sui social alcune immagini del suo matrimonio con l’attore teatrale e doppiatore Massimo Venturiello. La coppia è convolata a nozze con rito civile nella Capitale. Un matrimonio che è arrivato dopo una relazione duratura e stabile, che va avanti da moltissimi anni.

Il matrimonio della cantante Tosca con Massimo Venturiello

La cantante Tosca Donati ha annunciato su Instagram il suo matrimonio con Massimo Venturiello, al quale è legata da parecchio tempo, più precisamente dal 2005. L’artista ha condiviso delle foto del suo sì aggiungendo una romantica didascalia: “Quando il mondo ti ricorda che sei al mondo…”. Il sì è stato pronunciato a Roma, dove la coppia convive, il 20 giugno 2024.

Entrambi gli sposi hanno scelto di vestirsi di bianco: Tosca, 56 anni, ha optato per un elegante e comodo tailleur. Bianco anche il bouquet con i capelli sciolti sulle spalle. Tra i tanti commenti di congratulazione si leggono i messaggi di auguri di Luciana Littizzetto, Drusilla Foer, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo e Francesca Fialdini.

Chi è Massimo Venturiello, il marito di Tosca Donati

Dieci anni più grande di Tosca, Massimo Venturiello è un attore e regista teatrale nonché doppiatore. Ha prestato la voce a vari attori, star di Hollywood: Gary Oldman, James Woods, Liam Neeson, Colin Firth, Richard Gere, Kurt Russell, John Turturro, Bruce Willis, Willem Dafoe, Julian Sands, Dennis Quaid, Christopher Lambert, Jeremy Irons e altri. È stato inoltre la voce di Kitt in Supercar nella seconda, terza e quarta stagione e la voce di Ade nel film di animazione Disney Hercules.

Nella lunga carriera di Massimo Venturiello tanto teatro ma anche cinema: sul grande schermo è stato diretto dai fratelli Taviani, Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Nikita Michalkov, Beppe Cino, Giuseppe Bertolucci, Sergio Rubini e Carlo Lizzani. Non sono mancate incursioni sul piccolo schermo: ha recitato ad esempio in fiction quali Distretto di polizia, Il capo dei capi, Il peccato e la vergogna, L’onore e il rispetto, solo per citarne alcune.

L’incontro con Tosca Donati è arrivato grazie alla passione comune per la recitazione: oltre al canto, infatti, la Donati è anche una talentuosa attrice. Con Massimo Venturiello, dunque, non solo un sodalizio personale ma pure artistico. I due hanno recitato insieme a teatro ne La strada di Federico Fellini.

Inoltre la cantante è stata al suo fianco in altre diverse opere, come L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht, Gastone di Ettore Petrolini, Il borghese gentiluomo di Molière. Tra l’altro al Festival di Sanremo 2007 (condotto da Pippo Baudo e Michelle Hunziker) Tosca portò in gara una canzone scritta da Massimo Venturiello, Il terzo fuochista, che si classificò al settimo posto. La coppia duettò anche sul palco dell’Ariston in una delle cinque serate.

La coppia non ha figli ma Venturiello è padre di un ragazzo, Damiano, nato da un precedente rapporto. Tosca è molto legata al giovane tanto che sui social qualche tempo fa si è lasciata andare ad una dolce dedica: “Quando ci siamo conosciuti aveva nove anni. Grazie tesoro mio per avermi regalato la sensazione di essere “in qualche maniera” una mamma”.

La lunga carriera di Tosca, divisa tra musica, cinema e doppiaggio, è iniziata negli anni Novanta. La Donati ha raggiunto la grande popolarità nel 1996 quando, insieme a Ron, ha vinto Sanremo con la canzone Vorrei incontrarti tra cent’anni, oggi considerata un classico della musica italiana.