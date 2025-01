Giovanna Civitillo, l’incidente: “Poteva andare molto peggio”

Fonte: IPA Giovanna Civitillo

Brutta disavventura per Giovanna Civitillo: la moglie di Amadeus ha condiviso su Instagram una foto direttamente dal pronto soccorso, con un tutore al braccio. L’incidente, di cui non sono ancora note le cause, però non ha avuto gravi conseguenze, come ha fatto sapere lei stessa tramite il suo post social.

Incidente per Giovanna Civitillo: come sta la moglie di Amadeus

Preoccupazione per Giovanna Civitillo: la moglie di Amadeus ha avuto un incidente, come ha fatto sapere lei stessa sui social. La showgirl, tramite un post condiviso sul suo profilo personale, si è mostrata con il braccio destro fasciato, una flebo attaccata al sinistro, mentre sul volto ha un cerotto che copre una ferita sul mento.

La dinamica dell’incidente non è chiara, non si sa ancora se si è trattata di una semplice caduta o di una disavventura più importante. Quel che è certo è che tutto sembra essersi risolto per il meglio, come ha lasciato intendere dal post su Instagram. A corredo dello scatto ha infatti scritto: “Poteva andare molto peggio! Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano”.

Tanti i commenti di sostegno a Giovanna: oltre ai moltissimi fan che le hanno augurato una pronta guarigione, anche quelli di affetto di amici e colleghi. Tra questi Orietta Berti, Chiara Ferragni, Tosca D’Aquino, Matilde Brandi, e anche il marito Amadeus, che ha lasciato dei cuori sotto lo scatto al pronto soccorso.

Non è la prima volta che la moglie del conduttore si infortuna al braccio: qualche anno fa aveva riportato una frattura composta al gomito sinistro che l’aveva costretta a portare il gesso in seguito a una caduta. “Direi che va tutto molto bene… Volevo solo fare la splendida con l’hoverboard”, aveva scritto mostrando su Instagram l’ingessatura.

Giovanna Civitillo, l’impegno in Rai

Mentre il marito Amadeus è già da qualche tempo sul Nove, dove procede la sua avventura televisiva con Chissa chi è, Giovanna Civitillo anche in questa stagione è tornata a far parte del cast fisso di È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, dove riceve lezioni di cucina dal cuoco Daniele Persegani.

Dopo il passaggio del conduttore a Warner per qualche tempo si è vociferato che nella decisione fosse coinvolta la moglie, che ha prontamente smentito: “È una bufala enorme che sia andato via perché la Rai non voleva darmi un programma, non è nel suo stile, non l’ha mai chiesto e non mi interessa. Così come nessun programma per me era previsto su Discovery. Sto bene a fare quello che faccio, piccole cose che devono convincermi. Il mio sogno è sempre stato quello di fare la ballerina e l’ho realizzato, ho ballato in teatro e in televisione. Con il tempo le priorità sono cambiate e ho deciso di dedicarmi alla mia famiglia perché era la cosa che mi faceva stare meglio e mi rendeva felice.”.

Alla critiche degli haters lei è sempre stata indifferente, come aveva raccontato qualche tempo fa: “Se percepisco l’invidia? Sì, su di me ce n’è tanta”. “I commenti degli haters, però, non mi interessano, non leggo nulla e se me li riferiscono passo avanti, non ci penso. Indosso un impermeabile contro l’invidia”.