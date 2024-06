Fonte: IPA Il matrimonio di Diletta Leotta

L’amore è nell’aria e, con l’arrivo della bella stagione, i matrimoni Vip fioccano. Sono state infatti tantissime le unioni che hanno animato questi primi giorni d’estate 2024, a giugno, molti dei quali davvero attesissimi. Non solo Diletta Leotta e Loris Karius, quindi, ma anche tanti altri personaggi che forse vi siete persi. Scopriamoli insieme.

Diletta Leotta e Loris Karius

La data è quella del 22 giugno e la cerimonia, romantica, è stata celebrata nella splendida cornice di Vulcano. Diletta Leotta ha detto Sì al suo fidanzato Loris Karius, padre di sua figlia Aria e portierone del New Castle, a meno di un anno dalla proposta suggellata con un diamante gigantesco che lei ha portato orgogliosamente all’anulare sinistro. Tantissimi gli invitati Vip, tra cui Elodie – grande amica della sposa – Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.

Sara Affi Fella e Francesco Fedato

L’ex Tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella ha sposato Francesco Fedato il 23 giugno a Capua, presso la Tenuta San Domenico. L’abito era a dir poco principesco, lei bellissima e la cerimonia romantica al punto giusto per unire due persone che sono già genitori di Tommaso, nato nel 2021. Una grande svolta, per lei, che dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi non era uscita bene: oggi è finalmente felice e quel capitolo della sua vita si è concluso da molto tempo.

Alice Sabatini e Gabriele Benetti

L’ex Miss Italia Alice Sabatini, conosciuta ai tempi del concorso per la frase infelice sulla Seconda Guerra Mondiale, ha sposato il suo fidanzato Gabriele Benetti a Santa Maria di Castello a Tarquinia. I due fanno coppia fissa dal 2016 e hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore con una cerimonia bellissima alla quale hanno partecipato parenti e amici.

Monica Hill e Giorgio Secco

La ricordiamo come concorrente di Saranno Famosi, finalista nel 2002, ma oggi è una delle coriste dei più grandi artisti italiani, tra cui Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Monica Hill ha ritrovato l’amore dopo la delusione per la fine del suo primo matrimonio con Andrea Morelli – chitarrista di Cesare Cremonini – e si è risposata con Giorgio Secco, chitarrista di grande successo: “L’amore, mentre la vita ci incalza, è semplicemente un’onda alta sopra le onde. E quelle onde, noi Giorgio, le sappiamo davvero cavalcare bene. Il tempo passa, succedono mille cose e non è poi così facile imparare dai propri errori e crescere diventando persone migliori. Ma se mi chiedessero qual è la cosa più importante che la vita mi ha insegnato, io risponderei ‘ad essere coraggiosa’”.

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari

La coppia formata da Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si è detta Sì dopo moltissimi anni di fidanzamento. Lei, bellissima, ha indossato un abito bianco che ne ha valorizzato la splendida silhouette mentre il secondo era certamente più adatto per scatenarsi durante la festa. Lui è proprio l’uomo di cui si è innamorata oltre 20 anni fa: sicuro, sorridente, rassicurante. Al loro amore non mancava niente, se non la cerimonia bellissima alla quale abbiamo assistito attraverso le immagini condivise su Instagram.

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Non si è trattato di un vero e proprio matrimonio ma di un party pre-nozze al quale hanno partecipato parenti e amici. Il matrimonio è per il 6 luglio, a Rimini, in una cornice molto cara a Simona Ventura: quella del Grand Hotel di Rimini. La cerimonia in Romagna è però molto diversa dalla festa a Milano: qui sono attesi i parenti e gli amici più stretti, mentre la conduttrice sogna di incontrare il suo pubblico in Piazza Fellini.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La sorella di Belen Rodriguez e il figlio di Francesco Moser si sposano il 30 giugno. I preparativi sono agli sgoccioli mentre la sposa – Cecilia Rodriguez – si sta occupando dell’acconciatura che non avrebbe ancora deciso. La showgirl argentina è la sua testimone di nozze, in prima linea in un matrimonio che sembrava non arrivare mai.

Olivia Henson e Hugh Grosvenor

Concedeteci una piccola deviazione per raccontarvi dello splendido matrimonio del Duca di Westminster, Hugh Grosvenor, con Olivia Henson. Grande assente alla cerimonia è stato il Principe Harry, grande amico dello sposo che però non sarebbe stato nemmeno invitato, e il Principe George, che avrebbe dovuto assumere il ruolo di paggetto. Presente invece William, senza Kate Middleton, ancora in cura per il tumore che l’ha colpita.

Mara Carfagna e Alessandro Ruben

Matrimonio blindatissimo per Mara Carfagna e Alessandro Ruben, che si sono detti Sì a Sorrento dopo molti anni d’amore. A portare le fedi sarebbe stata la figlia dei due, Vittoria, che l’ex ministra ha avuto in età matura. Per lei si tratta del secondo matrimonio: nel 2011 aveva infatti sposato il costruttore romano Marco Mezzaroma.

Angela Robusti e Pippo Inzaghi

Lei è un ex volto di Uomini e Donne, oggi wedding planner, mentre Pippo Inzaghi non ha di certo bisogno di presentazioni. Angela Robusti ha sposato l’ex calciatore – oggi allenatore – e padre dei suoi figli a Formentera, con una cerimonia bellissima e nella quale entrambi erano vestiti di bianco. Ad assistere alle nozze, anche alcuni amici come Fabio Cannavaro e Bobo Vieri. La coppia ha due bambini: Edoardo, nato nel 2021 ed Emilia, venuta al mondo nel 2023.

Isabella Di Biagio e Alessandro Vespa

Il figlio di Bruno Vespa si è sposato in Puglia con una splendida cerimonia alla quale ha preso parte anche suo padre. Una grande gioia, per lui, dato che è stato il primo figlio a sposarsi: “L’unico momento in cui mi sono emozionato davvero è stato quando mio figlio Alessandro è entrato in chiesa tenendo per mano la sua mamma, mia moglie Augusta. È il primo figlio che si sposa. Ci sta che uno si emozioni un po’”.

Federica Benincà ed Ettore Gliozzi

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Federica Benincà ha voltato pagina e si è sposata con Ettore Gliozzi, calciatore del Modena in Serie B. Lei ha già cambiato il suo nome su Instagram, dove ha condiviso le foto della cerimonia, e ha aggiunto al suo quello di suo marito. Una bella svolta nella sua vita: oggi, la sua esperienza televisiva è completamente archiviata e ha decisamente voltato pagina.

Tosca Donati e Massimo Venturiello

Un sodalizio artistico ma anche un amore solido, quello che unisce Tosca Donati e Massimo Venturiello. La coppia di artisti si è sposata con rito civile il 20 giugno. Per l’occasione, lei ha scelto un tailleur bianco ma a renderla bellissima è stato il sorriso di felicità con il quale ha accolto i parenti e gli amici presenti alla festa. Tra questi, anche la comica Luciana Littizzetto.

Floriana Messina e Diego Loasses

L’ex concorrente del Grande Fratello e oggi influencer si è sposata con il calciatore e imprenditore Diego Loasses. La cerimonia, molto romantica, è stata celebrata alla presenza di parenti e amici, tra cui anche Chanel – la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi – accompagnata dal suo fidanzato Cristian Babalus.

Raissa e Momo

Un matrimonio contro ogni barriera: Raissa e Momo si sono finalmente sposati. “Caro Momo, oggi per me è un po’ difficile sapere cosa dire, sapere che promesse farti, perché si sa che negli anni, tra i due, chi ha sempre saputo, sei stato tu. E infatti io continuo a non sapere tante cose. Non so dove mi porterà la vita, non so neanche come vivrò il mio futuro, oggi però, so con chi. Perché lo sto guardando negli occhi adesso. E questo mi basta”, ha detto la sposa dopo la cerimonia presso la Reggia di Stupinigi, vicino a Torino.

Andrea Denver e Lexi Sundin

L’abbiamo conosciuto al Grande Fratello e, in particolare, per la sua passione nei confronti di Adriana Volpe. Oggi Andrea Denver è un uomo diverso ed è pure convolato a nozze con la modella Lexi Sundin. I due si sono conosciuti a New York e, al matrimonio, erano presenti alcune vecchie conoscenze come Patrick Ray Pugliese e Daniele Dal Moro.

Claudia Marthe e Francesco Cramer

Lei è la mamma di Elodie, oltre a essere un’artista nota in tutto il mondo, mentre lui è un giornalista con una lunga carriera alle spalle. Sono finalmente diventati marito e moglie dopo molti anni d’amore con una cerimonia che hanno celebrato in una villa suggestiva sul lago di Como. A darne testimonianza è stata la figlia Fey su Instagram, che ha condiviso alcune foto della festa.

Benedetta Balestri e Matteo Maffucci

Lui è una delle voci degli Zero Assoluto, insieme a Thomas De Gasperi che chiaramente ha preso parte alle nozze, mentre lei è la figlia di un volto noto della tv: Marco Balestri. La cerimonia si è svolta nella riservatezza più totale e le immagini sono comparse solo a cose fatte. Non sorprende, dato che hanno sempre amato tenere riservata la loro vita personale.

Laura Giuliani e Cristian Cottarelli

La calciatrice, estremo difensore e opinionista di Sky Sport, ha sposato il collega Cristian Cottarelli. Una grande gioia che arriva dopo l’incredibile rinnovo ottenuto con il Milan e che la proietta verso una stagione di grande successo. L’abito bianco non poteva mancare, e nemmeno gli auguri e le congratulazioni delle sue compagne di squadra che hanno partecipato alla sua felicità.