Diletta Leotta incanta Parigi in total-white: il look brillante con pelliccia

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Diletta Leotta

È tempo di Fashion Week in quel di Parigi: sino al prossimo 30 gennaio non si parlerà d’altro, numerose saranno le maison di fama internazionale a presentare la propria visione di quella che sarà la moda della primavera-estate 2025 e, ovviamente, il viavai di star pronte a scoprirne di più è già iniziato. Schiaparelli, Dior e Alexandre Vauthier hanno aperto le danze, ed in front-row alle sfilate sono state avvistate molte di loro: in mezzo alla folla stellata ha brillato anche Diletta Leotta, di bianco vestita, con un look particolarmente scintillante. Curiosi di saperne di più?

La brillante mise di Diletta Leotta per Alexandre Vauthier: i dettagli

La conduttrice, con il preziosissimo aiuto del fidato stylist Nicolò Grossi, ha scelto un lungo abito color champagne proprio della maison per partecipare all’evento. Si trattava di un modello dotato di maniche lunghe, con spalline imbottite e sensuale dettaglio di drappeggio sul fianco a lasciare spazio ad un generoso spacco laterale.

Come se non bastasse, poi, l’intero tessuto a comporlo era ricoperto di micro cristalli argentei a riflettere immensamente la luce ad ogni impercettibile movimento.

A chiudere in bellezza l’ensemble della giornalista sportiva erano poi un paio di mules trasparenti, con tacco a spillo e fascia in pvc sul davanti e, non meno importante, una vaporosa pelliccia bianca candida a prendersi la scena. Più naturale, invece, il beauty look: probabilmente per bilanciare il tutto, il make-up è stato mantenuto piuttosto discreto ed i capelli acconciati da una piega dalle onde morbide.

In quanto agli accessori, infine, Diletta Leotta ha preferito mantenersi sobria riducendoli al minimo indispensabile. Fatta eccezione del vistoso anello di diamanti regalatole dal marito, Loris Karius, si intende. Che sia questa la conferma definitiva della ritrovata pace per la coppia più chiacchierata degli ultimi mesi?

La verità sulla crisi di Diletta Leotta e Loris Karius

Ancor prima che alla sua carriera sportiva, quando si pensa al calciatore tedesco risulta impossibile non associarlo alla conduttrice. Negli ultimi mesi i genitori della piccola Aria – nata il 16 agosto del 2023 – sono stati al centro del gossip, causa la profonda crisi che li avrebbe colpiti. Sembrerebbe che Loris Karius sia al momento lontano dall’Italia intenzionato a rilanciare la propria carriera a Gelsenkirchen, dove si è trasferito per la sessione di gennaio e si tratterrà, pare, fino al prossimo 30 giugno.

Nonostante la lontananza si dice che Diletta Leotta e la bambina non seguiranno in maniera stabile il portiere in Germania, preferendo piuttosto fare avanti e indietro tra Milano e la città tedesca. Una decisione, quella del trasferimento, che non avrebbe reso particolarmente felice la cronista, la quale però non smette di sostenere il proprio compagno.

Le voci della crisi di coppia sarebbero definitivamente state dissipate grazie ad un’intervista da lui rilasciata in tempi recenti, dove si è amorevolmente parlato della tranquilla vita di famiglia ed in cui lui si sarebbe persino sbilanciato in merito alla prospettiva di un secondo figlio per il futuro: “A piccoli passi, perché no? Ora Aria è la principessa di casa. Difficile dirle di no”, ha detto.