Fonte: IPA Elodie

La mamma di Elodie si è sposata. La splendida Claudia Marthe ha detto finalmente Sì al suo compagno Francesco Cramer nella bellissima cornice di Villa Adelaide Tassera sul lago di Como, alla presenza di parenti e amici oltre che delle sue amate figlie. Per la cantante romana è stata una nuova occasione per esibirsi, ma questa è stata certamente la performance più emozionante della sua carriera: “Mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza. Però non posso tirarmi indietro”, aveva raccontato.

Elodie, l’abito da sogno della mamma Claudia Marthe

La mamma di Elodie ha sposato il suo compagno di una vita con una cerimonia suggestiva sul lago di Como, per la quale ha indossato due abiti. Il primo, è bianco e in stile anni ’20 con frange brillanti mentre il secondo – meno castigato e più sensuale – è ancora bianco satin con una bella scollatura adatta alla festa in cui gli invitati si sono scatenati per celebrare gli sposi che finalmente hanno raggiunto il loro traguardo.

Immancabile la presenza della sorella minore Fey, che ha partecipato alle nozze di sua madre insieme alla sua fidanzata storica, mentre sono stati tanti gli amici che hanno voluto partecipare al matrimonio, arrivato dopo moltissimi anni d’amore. I genitori di Elodie si sono infatti separati quando lei e sua sorella erano molto piccole, ma oggi sono entrambe serene e hanno un rapporto bellissimo con lei.

Chi è la mamma di Elodie

Nata a Guadalupe nel 1957, Claudia Marthe è un’artista molto famosa e conosciuta per aver lavorato come modella e come cubista. Oggi la sua attività artistica prosegue e spazia in diversi ambiti, dalla pittura alla realizzazione di opere con diversi materiali che espone in installazioni visive e fotografiche. Nel 2021 ha collaborato con sua figlia per il packaging della linea di make up Elodie ed è oggi riconosciuta a livello internazionale.

Il divorzio dal marito, e padre delle sue figlie, è stato tutt’altro che semplice. Alla loro separazione è infatti seguito un periodo particolarmente buio che è riuscita a superare grazie all’amore delle persone che sono rimaste al suo fianco. Oggi, questo dolore appartiene al passato ma la vita l’ha nuovamente messa a dura prova con una malattia che ha curato negli ultimi anni e dalla quale è riuscita a guarire. La sua origine non è mai stata specificata ma si sa che l’ha costretta in ospedale per molto tempo.

Francese creola e nata nelle Antille Francesi, Claudia Marthe è ancora una donna bellissima e molto somigliante alle sue figlie, soprattutto a Elodie che per il suo matrimonio con Francesco Cramer ha indossato un abito arancione che ha messo in evidenza i pigmenti ambrati della sua bellissima pelle. Assente invece il suo compagno Andrea Iannone, probabilmente impegnato su altri fronti: la festa si è quindi svolta tutta in famiglia e con il taglio della torta che è stato letteralmente un’esplosione di gioia da parte della sposa. Finalmente la felicità dopo tanto dolore, per Claudia Marthe, che nel giorno più bello ha avuto entrambe le figlie al suo fianco.