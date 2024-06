Fonte: IPA Elodie

Francesco Cramer è il marito di Claudia Marthe, la mamma di Elodie. La coppia è convolata a nozze nel giugno del 2024 dopo moltissimi anni trascorsi l’uno al fianco dell’altra e aver superato diverse prove, come quella della malattia che ha colpito la donna e che adesso non è che un ricordo. Lui, giornalista di professione, è sempre presente nei momenti importanti della famiglia di colei che è diventata la sua compagna per la vita e condivide moltissime foto che la ritraggono.

Francesco Cramer, chi è il marito di Claudia Marthe

Uomo molto riservato e completamente devoto a Claudia Marthe, ha sposato la mamma di Elodie dopo i diversi e difficili anni trascorsi a combattere contro la malattia di lei, che ha affrontato con coraggio ma anche con il sorriso. Francesco Cramer, che di lavoro fa il giornalista, è inoltre molto presente nella vita dell’artista romana e in quella di sua sorella Fey, che non manca di fotografare e condividere sul suo profilo Instagram. Sono infatti moltissime le foto delle ragazze, che alterna a quelle dei suoi nipoti e dei suoi cani che dimostra di amare moltissimo.

Ricorrenti sono anche le immagini di sua moglie, che ha sposato con cerimonia civile l’8 giugno a Como, dopo molti anni trascorsi insieme e – per lei – un doloroso divorzio alle spalle che l’aveva fatta piombare in un periodo buio, dal quale è riuscita a uscire grazie alle sue forze e a quelle di chi le è stato accanto. Oggi, Cramer è uno dei suoi punti fermi: a dimostrarlo ci sono i tanti scatti che li ritraggono insieme e che in una certa parte riguardano anche la vita professionale di sua figlia. Aveva infatti partecipato alla presentazione dell’album di Marracash, Noi, al quale aveva preso parte anche Elodie, allora fidanzata col rapper.

Le nozze sul lago di Como

Il passato non è che un ricordo, per la coppia composta da Francesco Cramer e Claudia Marthe, che sono finalmente diventati marito e moglie dopo una cerimonia bellissima organizzata a Villa Adelaide Tassera. Alla festa erano presenti tutti, tranne il compagno di Elodie Andrea Iannone, mentre l’artista si è esibita proprio come aveva richiesto sua madre.

“Auguri mammina e Francy”, ha scritto Elodie sul suo Instagram, mentre suo padre – Roberto Di Patrizi – aveva parlato del divorzio difficilissimo che aveva dovuto affrontare dalla madre delle sue figlie: “Mia moglie e io decidemmo di lasciarci. Fu un divorzio violentissimo, fatto di furiose litigate. Io da una parte, mia moglie dall’altra e le bambine in mezzo. Dio solo sa quanto mi dispiace sapere che tuttora, quando Elodie pensa a quei giorni, soffre ancora”.

Oggi la famiglia vive in armonia e, con entrambe le figlie adulte, Claudia Marthe ha potuto assaporare finalmente il suo momento di felicità al fianco di Francesco Cramer. Una persona sicuramente presente per la famiglia ma estremamente riservata: sul suo profilo Instagram non mancano comunque alcuni ritagli della sua vita privata e sulla sua attività, tra cui anche la campagna elettorale per le Elezioni Europee 2024 che si sono svolte l’8 e il 9 giugno.